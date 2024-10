Niemcy. Gospodarka pogrąża się w recesji

W sierpniu gwałtownie spadły zamówienia dla przedsiębiorstw przemysłowych – podał w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny. Według ankiety przeprowadzonej przez instytut Ifo, klimat biznesowy w sektorze detalicznym nadal się pogarsza. Stowarzyszenie handlowe HDE odnotowało utrzymujący się trend spadkowy nastrojów konsumentów.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego napływające zamówienia w przemyśle wytwórczym porównaniu do lipca spadły o 5,8 proc. Mniej zamówień otrzymano w szczególności z Niemiec, gdzie spadek wyniósł 10,9 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem. Spadek zamówień zagranicznych wyniósł 2,2 proc.

Według statystyków, jednym z powodów gwałtownego spadku było to, że w lipcu złożono „wiele dużych zamówień”. Wyłączając te duże zamówienia, pozostałych zamówień było tylko o 3,4 procent mniej niż w lipcu. Zrewidowano również w górę dane za lipiec: W tym miesiącu zamówienia wzrosły o 3,9 proc., a nie o 2,9 proc.

W mniej zmiennym trzymiesięcznym porównaniu, zamówienia od czerwca do sierpnia wzrosły o 3,9 procent w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami.

"Wyraźna oznaka kryzysu"

Spadek zamówień w sierpniu „rozwiewa nadzieje na rychły zwrot”, mówi Jupp Zenzen, ekspert gospodarczy w Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. – Wyzwania strukturalne, w szczególności wysokie koszty energii, personelu lub podatków, nadmierna biurokracja i niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, osłabiają konkurencyjność przemysłu – dodaje ekspert. Sebastian Dullien z Instytutu Makroekonomii i Badań nad Cyklem Koniunkturalnym w Fundacji Hansa Böcklera również postrzega dane przemysłowe jako „wyraźną oznakę kryzysu”.

Sprzedawcy detaliczni nie spodziewają się znaczącej poprawy nastrojów konsumentów w nadchodzących miesiącach. Według Instytutu Ifo w Monachium, klimat biznesowy w sektorze uległ odpowiedniemu pogorszeniu. We wrześniu detaliści ocenili swoją sytuację nieco gorzej i stwierdzili, że są bardziej pesymistycznie nastawieni do nadchodzących miesięcy. Według Ifo widzą oni „coraz mniej możliwości podwyższania cen”.

Klimat biznesowy w sektorze określany przez Ifo spadł z minus 23,1 punktów w sierpniu do minus 25,6 punktów we wrześniu. – Konsumenci nie są pewni polityki gospodarczej. Oznacza to, że nie można oczekiwać dalszego dynamicznego wzrostu prywatnych wydatków konsumpcyjnych do końca 2024 r. – tłumaczy ekspert Ifo Patrick Höppner.

Kanclerz Scholz i minister gospodarki Habeck nie mają powodu do radości Zdjęcie: Ann-Marie Utz/dpa/picture alliance

"Słabe perspektywy"

Barometr konsumencki stowarzyszenia handlowego HDE spadł w październiku czwarty miesiąc z rzędu. „Słabe perspektywy makroekonomiczne na początku czwartego kwartału i znacznie mniej optymistyczne prognozy gospodarcze znajdują również odzwierciedlenie u konsumentów" – wyjaśniło stowarzyszenie.

Według gazety „Süddeutsche Zeitung” (SZ), niemiecki minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni) zrewidował już w dół prognozy gospodarcze rządu i spodziewa się w tym roku kolejnej recesji. Jesienną prognozę przedstawi w środę. Według dziennikarzy SZ , Habeck zakłada, że niemiecka gospodarka skurczy się w tym roku o 0,2 procent. W 2023 roku niemiecki PKB spadł o 0,3 procent.

Wzrost bezrobocia

Według prognozy Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB) w Norymberdze w nadchodzącym roku w wyniku słabej kondycji gospodarki w Niemczech wzrośnie bezrobocie. We wschodnich Niemczech w 2025 roku stopa bezrobocia prawdopodobnie wzrośnie o 0,2 punktu procentowego do 7,6 procent , w zachodnich Niemczech o 0,1 punktu procentowego do 5,6 procent.

Zgodnie z tą prognozą, w nadchodzącym roku największy wzrost bezrobocia nastąpi w Turyngii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii i Bawarii.

(AFPD, DPA/du)