Niemcy. Głosy z koalicji: dostarczyć Ukrainie więcej broni

Marie-Agnes Strack-Zimmermann w rozmowie z agencją dpa powiedziała, że Niemcy muszą natychmiast wnieść swój wkład w sukces Ukrainy i dostarczyć jej pojazdy chronione, bojowy wóz piechoty Marder oraz czołg Leopard 2. Polityk FDP wezwała jednocześnie do tego, by nie tracić czasu.

„A już z pewnością nie jest to czas rozterek i wahań” – dodała.

Polityk FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Marie-Agnes Strack-Zimmermann oceniła, że sukcesy militarne ukraińskiej armii i pierwsze odzyskane terytoria na wschodzie kraju pokazują, jak wielka jest siła walki Ukrainy i jak bezwarunkowa jest wola odbicia zaatakowanych terenów – w połączeniu z dostawą ciężkiej broni i sprzętu wojskowego jej sojuszników. Podkreśliła, że dlatego też „kluczowe znaczenie strategiczne ma to, że Zachód teraz i natychmiast dostarcza Ukrainie dodatkowy sprzęt wojskowy oraz broń ciężką”.

Głos z partii Zielonych

Głos Strack-Zimmermann nie jest odosobniony. W podobnym tonie wypowiedziała się polityk Zielonych Agnieszka Brugger. Ekspertka ds. obrony uważa, że szczególnie w obszarach obrony powietrznej, transportu, artylerii i wyposażenia ochronnego Niemcy powinny zrobić wszystko, co w ich mocy.

„Wszystkie opcje muszą jeszcze raz zostać sprawdzone (…), ponieważ to decydujące miesiące dla ludzi w Ukrainie i dla porządku na naszym kontynencie” – stwierdziła w rozmowie z grupą medialną Funke.

Agnieszka Brugger uznała również, że obecne sukcesy ukraińskiej armii pokazują, że nowoczesna broń umożliwia wyzwolenie okupowanych terytoriów. „Właśnie dlatego, że międzynarodowe wsparcie czyni decydującą różnicę, powinniśmy nadal dostarczać kompleksowo (sprzęt), wyczerpać wszystkie możliwości i zrobić jeszcze więcej”.

Kliczko: „Dostarczcie, co możecie”

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko zwrócił się do niemieckiego rządu z prośbą o dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard. „Aby lepiej chronić i wyposażyć naszych żołnierzy Ukraina pilnie potrzebuje teraz więcej dostaw broni” – powiedział dziennikowi „Bild”. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o dostawy z Niemiec to decydujące są czołgi Leopard, „by kontrofensywa mogła być kontynuowana”.

Witalij Kliczko zwrócił się bezpośrednio do rządu RFN: „Dostarczcie, co możecie, aby szybko wypędzić rosyjskich żołnierzy z naszego kraju”. Uznał, że sukces ukraińskich wojsk głównie na wschodzie kraju możliwy był również dzięki wsparciu Zachodu. „Cały świat może zobaczyć, że nadszedł czas: odzyskujemy nasz kraj! To, czego doświadczamy teraz, jest pierwszym wielkim wojskowym sukcesem, również z pomocą zachodniej broni”.

(RTR, DPA/gwo)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>