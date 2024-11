Fatalny niedobór wykwalifikowanych pracowników

Branżą najbardziej dotkniętą niedoborem wykwalifikowanych pracowników w Niemczech jest sektor opieki zdrowotnej. W latach 2023/2024 średnio około 47 400 stanowisk nie mogło zostać obsadzonych odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami. Wskazują na to badania przeprowadzone przez Centrum Kompetencyjne ds. Zabezpieczenia Specjalistów (KOFA) działające przy Instytucie Gospodarki Niemieckiej (IW).

Z badania wynika, że do największych niedoborów dochodzi w przypadku fizjoterapeutów, z prawie 11 600 wakatami, asystentów dentystycznych z 7 350 i personelu medycznego i pielęgniarskiego z 7 100 wakatami.

Wzrost zapotrzebowania na usługi zdrowotne

Według autorów badania zmiany demograficzne zaostrzą jeszcze ten problem w przyszłości. „Starzejące się społeczeństwo doprowadzi do wzrostu zapotrzebowania na usługi opieki zdrowotnej. Zwiększa to obciążenie dla dostępnej wykwalifikowanej siły roboczej”. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy duża liczba wakatów w sektorze opieki zdrowotnej pozostanie nieobsadzona. To samo dotyczy również specjalistów w opiece nad osobami starszymi – piszą autorzy. Podobnie jak brak ofert opieki nad osobami starszymi również brak możliwości opieki nad dziećmi, pośrednio przyczynia się do pogłębiania niedoboru specjalistów w innych zawodach.

Ograniczona oferta w przypadku usług opieki społecznej często musi być pokrywana prywatnie, co zmusza rodziców i osoby opiekujące się do redukcji swojego czasu pracy w tygodniu.

Zła sytuacja w budownictwie mieszkaniowym

Według badania druga największa luka w obszarze kwalifikacji dotyczy prac przygotowawczych na placu budowy, instalacji budowlanych i innych prac wykończeniowych. Około 42 000 miejsc pracy jest tu nieobsadzonych. Szczególnie wiele, bo 10 338, dotyczy elektryki budowlanej oraz techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej (8 720). Trzecią największą lukę na rynku pracy stanowią dekarze (2 705).

Autorzy podkreślają, że wszystkie trzy zawody mają kluczowe znaczenie dla budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności dla energooszczędnej renowacji budynków. Wąskie gardła przyczyniają się zatem również do spowolnienia budownictwa mieszkaniowego. „Aby zaspokoić popyt, każdego roku należałoby budować ponad 372 000 nowych mieszkań, czyli o około 78 000 więcej niż jest obecnie budowanych”.

W sektorach: „administracja publiczna, obrona; ubezpieczenia społeczne” brakuje około 41 250 specjalistów, co stanowi trzecią co do wielkości lukę na rynku pracy. Szczególnie dotknięte są administracja publiczna, praca socjalna i pedagogika społeczna oraz opieka i wychowanie dzieci. Handel detaliczny (29 800) i usługi socjalne (28 000), nie wliczając domów opieki, znalazły się na czwartym i piątym miejscu w rankingu.

Minimalny spadek

Luka dotycząca wykwalifikowanych pracowników ostatnio nieznacznie się zmniejszyła. W okresie od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. brakowało średnio około 532 000 odpowiednio wykwalifikowanych osób poszukujących pracy. Było to prawie 13 procent mniej niż rok wcześniej. Według badania, niedobór wykwalifikowanej siły roboczej pozostaje jednak na „bardzo wysokim poziomie”. Średnia liczba wolnych miejsc pracy w latach 2023/2024 (między lipcem 2023 r. a czerwcem 2024 r.) wyniosła nieco poniżej 1,3 miliona, czyli o 4,2 procent mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

