Niemcy. Ewakuacje po odkryciu bomb z czasów II wojny

Ponad 5 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w modnej dzielnicy Sternschanze w Hamburgu po odkryciu bomby z czasów II wojny światowej. Zostali przeniesieni w bezpieczne miejsca poza strefę o promieniu 300 metrów wokół miejsca znalezienia ładunku, jak poinformowali funkcjonariusze straży pożarnej. Policja zarządziła również ewakuację okolicznych restauracji i barów. Mieszkańcom w promieniu 500 metrów przekazano, by nie przebywali na zewnątrz, nie zamykali okien i drzwi oraz przenieśli się do pomieszczeń z dala od strefy zagrożenia.

Krótko po północy straż pożarna poinformowała w mediach społecznościowych, że bomba została rozbrojona. Odkrycie bomby zakłóciło również ruch kolejowy, ponieważ stacja S-Bahn Sternschanze, która jest szczególnie ruchliwa w weekendy, również znajdowała się na ewakuowanym obszarze.

Bomba rozbrojona bez komplikacji

W niedzielę rano hamburska policja poinformowała o stopniowym kończeniu działań straży pożarnej. Bomba została znaleziona podczas prac budowlanych na terenie szkoły podstawowej. Według oświadczenia straży pożarnej, samo rozbrojenie zajęło tylko około 30 minut i przebiegło bez komplikacji.

Niemcy przywykli do tego, że od czasu do czasu nadal odkrywane się niewybuchy z II wojny światowej pochodzące z alianckich i radzieckich nalotów bombowych. Większość z nich jest rozbrajana bez incydentów przez saperów.

Także w sobotę bomba z czasów II wojny światowej, która została odkryta w środę, spowodowała masową ewakuację w Kolonii. Po ewakuacji wielu budynków mieszkalnych i kilku klinik w mieście, amerykańska bomba została zdetonowana w kontrolowany sposób.

AFP/sier

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>