Niemcy: emerytury dla kobiet o jedną czwartą niższe

Kobiety otrzymują emerytury średnio o 26 procent niższe niż mężczyźni – wynika z analizy przeprowadzonej przez naukowców Uniwersytetu w Mannheimie i Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii.

Zespół badaczy wykorzystał dane 1,8 mln pracowników, zgromadzone w latach 1993-2014 przez niemiecki Instytut Badań nad Rynkiem Pracy (IAB).

Brakuje im 25 tys. euro

Głównym powodem różnicy wysokości świadczeń jest fakt, że to najczęściej kobiety, poświęcając się wychowaniu dzieci, redukują swoje etaty i mają tym samym mniejsze prawa do świadczeń.

Kobieta, która w wieku 67 lat przechodzi w Niemczech na emeryturę, otrzymuje co miesiąc ok. 140 euro mniej państwowej emerytury niż mężczyzna – wyjaśniają autorzy analizy Alexandra Niessen-Ruenzi i Christoph Schneider. Po 15 latach brakuje kobietom ok. 25 tys. euro.

Opieka nad dziećmi

Do 35. roku życia wszystko zapowiada się dobrze – stwierdzają autorzy analizy. Różnica w uprawnieniach do świadczeń tytułem przyszłej emerytury jest niewidoczna.

Wychodzi ona na jaw dopiero po przekroczeniu tej granicy wiekowej, bo wtedy najczęściej pary zakładają rodzinę, a po urodzeniu dzieci to przeważnie kobiety redukują wymiar czasu pracy. Od tego momentu mężczyźni zapewniają sobie więcej punktów, które zostają później przeliczone na wyższe świadczenia.

dpa/dom