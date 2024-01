Niemcy: Ekstremiści mogą infiltrować rolników

Niemieckie władze bezpieczeństwa uważnie monitorują różne wezwania do mobilizacji i wyrazy solidarności z rolnikami ze strony prawicowych ekstremistów, ruchu Nowej Prawicy i środowiska negacjonistów.

Dziennik „Welt am Sonntag” poinformował dziś (06.01.2024) o wzmożonej aktywności Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli niemieckiego kontrwywiadu cywilnego oraz jego oddziałów w poszczególnych krajach związkowych, do których skierował zapytanie w tej sprawie. Wspomniane wyżej wezwania do mobilizacji są szczególnie widoczne w sieciach internetowych.

Federalny Urząd Kryminalny odnotował wiele z nich, w tym wezwania do strajku generalnego, zamieszek antyrządowych oraz infiltrowania demonstracji. Według niemieckiej policji neonazistowska partia „Trzecia Droga” mówi o możliwym „powstaniu chłopskim”. Członkowie AfD i jej funkcjonariusze mieliby występować w roli osób rejestrujących zachodzące wydarzenia lub mówców wiecowych. Pojawił się także apel nowej prawicowej inicjatywy „Jeden procent”.

2024: rok wyzwań dla Niemiec To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na pytanie „Welt am Sonntag” władze bezpieczeństwa odpowiedziały, że protest rolników jest trudny do oceny. Mają uzasadnione powody do protestu, do którego chcą przeniknąć ekstremiści, co komplikuje sytucję. Jednocześnie, jak pisze „Welt am Sonntag”, BKA nie widzi większych zagrożeń dla uczestników protestów rolników i ich organizatorów.

Przedstawiciele związków rolników wielokrotnie dystansowali się od przemocy i działań ekstremistycznych, m.in. po blokadzie powrotu ministra gospodarki Niemiec Roberta Habecka (Zieloni) z urlopu na przystani promowej w Szlezwiku-Holsztynie.

W czwartek (04.01.2024) rolnicy zablokowali przystań promową w Schluettsiel w Szlezwiku-Holsztynie i uniemożliwili Habeckowi opuszczenie statku. Dopiero po drugiej próbie w nocy, po wyjściu demonstrantów, prom mógł zacumować w porcie, a Habeck opuścić jego pokład. Akcja ta wywołała ostrą krytykę ze wszystkich stron. Prokuratura we Flensburgu prowadzi dochodzenie w sprawie stosowania przymusu i możliwego naruszenia spokoju.

(AFP/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>