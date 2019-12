Niemcy: eksplozja w bloku, wielu rannych

Do wybuchu doszło w piątek nad ranem w miejscowości Blankenburg we wschodnioniemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Jak podała stacja MDR, w wyniku eksplozji zginęła jedna osoba, a co najmniej 25 zostało rannych. Jedna osoba uznawana jest za zaginioną.

Nie wiadomo na razie, co było przyczyną wybuchu, który poważnie uszkodził wielorodzinny budynek. Z relacji straży pożarnej wynika, że fragmenty konstrukcji rozrzucone zostały w promieniu 60 metrów.

W pobliżu znajduje się przedszkole, z którego ewakuowano około setki dzieci. Żadne z nich nie ucierpiało.

MDR/szym