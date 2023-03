Niemcy: Dwunastolatka zamordowana, podejrzane rówieśniczki

Dwunastoletnia Luise, której ciało znaleziono w niedzielę (12.03.2023) w lesie w pobliżu miejscowości Freudenberg w landzie Nadrenia Północna-Westfalia, została zamordowana. Jak podała prokuratura, o dokonanie zbrodni podejrzewa się dwie dziewczynki w wieku dwunastu i trzynastu lat, które znały swoją ofiarę.

Prowadzący sprawę prokurator Mario Mannweiler z prokuratury w Koblencji powiedział mediom, że ofiara zmarła w wyniku ran kłutych zadanych ostrym narzędziem. Dwie dziewczynki, podejrzane o dokonanie zbrodni, przyznały się do winy. Ich motyw nie został ujawniony. Nie znaleziono jeszcze narzędzia zbrodni.

Policja zabezpiecza ślady w miejscu zbrodni

Zbyt młode na sąd

Z powodu zbyt młodego wieku podejrzane nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. – Nie oznacza to jednak, że teraz nic nie będzie robione – zastrzegł prokurator. – Oddajemy tę sprawę w ręce urzędu do spraw młodzieży – dodał Mario Mannweiler. Prokurator nie chciał zdradzić szczegółów dotyczących okoliczności i motywów zbrodni, zasłaniając się wiekiem podejrzanych.

Dwunastoletnia Luise zaginęła w minioną sobotę. Dziewczynka nie wróciła do domu po wizycie u przyjaciółki. W niedzielę jej ciało znaleziono nieopodal ścieżki rowerowej na terenie zielonym na granicy landów Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat.

Sprawa odbija się w Niemczech szerokim echem. Podczas konferencji prasowej śledczy przyznawali, że są nią bardzo poruszeni. – Nawet po 30 latach służby zdarzają się rzeczy, których jeszcze się nie przeżyło. Tak jest w tym przypadku – mówił rzecznik policji Juergen Fachinger.

(DPA,SWR/szym)

