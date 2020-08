Niemcy: Dwie szkoły już zamknięte z powodu koronawirusa

O zamknięciu szkół poinformowało w piątek (07.08.2020) ministerstwo edukacji w Schwerinie. Zakażony koronawirusem ma być uczeń szkoły podstawowej w nadbałtyckim Graal-Mueritz w okręgu Rostock. Jak podały władze okręgu, uczniowie z jego klasy zostali objęci kwarantanną. Od poniedziałku szkoła ma zostać zamknięta na dwa tygodnie, a dzisiaj (07.08.2020) lekcje mają odbywać się na dworze.

Kolejna infekcja dotyczy nauczycielki w gimnazjum w Ludwigslust w okręgu Ludwigslust-Parchim. Do placówek łącznie uczęszcza niemal 1000 uczniów.

Bez zaskoczenia

Minister edukacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego Bettina Martin (SPD) przyznała, że nie jest zaskoczona koniecznością zamknięcia dwóch szkól. – Od samego początku mówiliśmy, że w szkołach będą przypadki osób, co do których będą zachodzić podejrzenia – powiedziała w piątek w Schwerinie. – Dopóki koronawirus nie zostanie pokonany i nie pojawi się szczepionka, musimy się z tym liczyć – tłumaczyła. Jak dodała, istotne jest, by w takich przypadkach natychmiast reagować i działać. Ochrona uczniów i uczennic, jak i pracowników placówek jest priorytetem, zaznaczyła Martin. Pomysł Mecklemburgii-Pomorza Przedniego na kontynuację nauczania jest taki „by w przypadku podejrzenia zakażenia w danej szkole reagować precyzyjnie i ograniczając pole działań tak, by nie doszło znów do zamykania szkół na dużą skalę”.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim lekcje rozpoczęły się dopiero w poniedziałek. To pierwszy kraj związkowy, który wznowił zajęcia po sześciotygodniowych wakacjach. W czwartek (06.08.2020) lekcje rozpoczęły się też w Hamburgu. W przyszłym tygodniu nadejdzie kolej na Szlezwik-Holsztyn, Berlin, Brandenburgię i Nadrenię Północną-Westfalię.

(DPA/AFP)/gwo