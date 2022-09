Niemcy: dwie ostatnie elektrownie atomowe pozostaną w rezerwie

Przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Gospodarki test warunków skrajnych dla systemu elektroenergetycznego wykazał, że kryzys jest bardzo mało prawdopodobny – powiedział szef resortu Robert Habeck w poniedziałek (05.09.2022) w Berlinie. Dodał przy tym, że nie można jednak całkowicie wykluczyć najgorszego scenariusza.

– Wyniki testu warunków skrajnych wykazały, że musimy na wszelki wypadek zimą 22/23, w ograniczonym stopniu i czasie, stworzyć rezerwę z dwóch południowych elektrowni jądrowych Isar 2 i Neckarwestheim – powiedział polityk Zielonych.

Wicekanclerz i minister gospodarki RFN Robert Habeck

Elektrownie te powinny pozostać w gotowości do zasilenia sieci energetycznych do połowy kwietnia 2023 roku. Oznacza to, że dwie wspomniane elektrownie jądrowe i trzecia w Emsland zostałby wyłączone z sieci zgodnie z planem pod koniec 2022 roku.

Tym samym rząd Niemiec nie zdecydował się na zmianę ustawy o wycofaniu się z energii jądrowej. Dwie rezerwowe elektrownie nie będą już zaopatrywane w nowe pręty paliwowe do reaktorów, a w połowie kwietnia 2023 r. przestaną pełnić funkcję rezerwową.

Robert Habeck mówił o napiętej sytuacji w systemie elektroenergetycznym w tym roku. Wspomniał o wyłączonych ze względu na prace konserwacyjne elektrowniach atomowych we Francji i problemach z chłodzeniem reaktorów południowoniemieckich elektrowni atomowych w związku z niskim stanem wody w Renie.

(RTR/du)

