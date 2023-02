Niemcy: duży spadek cen masła

W Niemczech – podobnie jak w Polsce – w ostatnich miesiącach ceny masła gwałtownie wzrosły. Jednak ostatnio inflacja spadła i oczekiwano od sklepów m.in. obniżek cen masła.

I rzeczywiście ceny te spadają. Dyskonty Aldi, Norma i Kaufland znacznie obniżyły w środę ceny 250-gramowego opakowania masła w podstawowym przedziale cenowym: z 1,99 do 1,59 euro. Największy niemiecki detalista spożywczy Edeka już ogłosił, że obniży cenę masła własnej marki Gut & Günstig (Dobre i tanie) o taką samą kwotę. Podobne plany mają Rewe oraz dyskonty Netto i Penny.

Ceny masła powinny się utrzymać

Co istotne dla konsumentów, nie są to oferty promocyjne, ale nowa stała cena. W szczycie fali cenowej w maju opakowanie masła kosztowało 2,29 euro. Tanieje też masło markowych producentów.

Sklep sieci Edeka

To tylko kwestia czasu, zanim reszta sklepów również obniży ceny o około 20 procent. Wynika to z faktu, że w Niemczech masło jest uważane za jeden z podstawowych produktów, dzięki którym klienci orientują się ws. poziomu cen.

Ceny masła a wzrost produkcji mleka

Obniżka cen masła to efekt negocjacji cenowych w branży mleczarskiej. Stare kontrakty wygasły z końcem stycznia, a w nowych kontraktach sieci były już w stanie uzgodnić znacznie niższe ceny, co umożliwia obecne obniżki dla klientów.

Jednym z powodów jest to, że po spadku podaży i rekordowych cenach mleka w 2022 r. jego produkcja w Niemczech wyraźnie wzrosła – wyjaśnił w rozmowie z DPA dyrektor związku przemysłu mleczarskiego Eckhard Heuser. Spowodowało to ponownie lekką nadpodaż i gotowość producentów do obniżki cen.

Nowe umowy z sieciami handlowymi mają obowiązywać przez cztery tygodnie, ale ekspert nie spodziewa się nowych podwyżek cen.

(DPA,AFP/mar)