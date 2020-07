Niemcy: „Druga fala epidemii już nadeszła”

Po raz kolejny urzędy ds. zdrowia w Niemczech zarejestrowały w ciągu jednego dnia prawie 800 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Tym samym od początku epidemii odnotowano co najmniej 204 964 przypadków zarażenia koronawirusem – większość pacjentów (189 80) uznaje się za wyleczoną. Z powodu COVID-19 zmarło dotąd 9118 osób, siedem więcej niż było to dzień wcześniej, podał w sobotę rano (25.07.2020) Instytut Roberta Kocha (RKI).

Współczynnik reprodukcji wirusa, wskaźnik „R” wynosi w Niemczech obecnie 1,08 (stan z 24.07.2020). Dzień wcześniej było to 0,93. Oznacza to, że jeden zainfekowany zaraża średnio jedną kolejną osobę. Przy czym wskaźnik „R” odzwierciedla sytuację sprzed mniej więcej półtora tygodnia.

Minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer (z p.) w ośrodku szkolenia psów Bundeswehry. Czworonogi mają wykrywać zarażenia koronawirusem

Instytut Roberta Kocha podaje też tak zwany siedmiodniowy wskaźnik „R”, który odnosi się do dłuższego okresu i nie podlega codziennym wahaniom, tak jak wskaźnik uwzględniający dzienny wzrost liczby nowych chorych. Według RKI wynosi on obecnie 1,16 i obejmuje stan z przedziału czasowego sięgającego od ośmiu do szesnastu dni.

Liczba nowych infekcji jest, zdaniem ekspertów, niepokojąca. „Przedtem liczba przypadków potwierdzonych zarażeń oscylowała w granicach 500 dziennie, częściowo wyraźnie poniżej”, powiedziała rzeczniczka RKI. Według RKI odpowiedzialnych jest za ten stan, obok wyjazdów urlopowych, „wiele mniejszych wydarzeń w różnych powiatach: aktywności towarzyskie, sportowe czy w miejscu pracy”.

Premier Saksonii Michael Kretschmer

Testy na lotniskach muszą być obowiązkowe

Wobec tak nagłego wzrostu zarażeń premier Saksonii Michael Kretschmer (CDU) mówi o „już obecnej, drugiej fali epidemii". „Codziennie mamy do czynienia z nowym ogniskiem infekcji, z którego może wyniknąć bardzo duża liczba zakażonych”, powiedział na łamach sobotniego wydania dziennika „Rheinische Post”. Według niego zadaniem władz i urzędów ds. zdrowia jest teraz codzienne przełamanie tej fali, co jak uważa Kretschmer, udaje się dotąd „zadziwiająco dobrze”.

Zdaniem saksońskiego chadeka powodem obecnego zaostrzenia sytuacji jest sezon urlopowy i wyjazdy zagraniczne. Dlatego Kretschmer opowiada się za obowiązkowymi testami dla podróżnych powracających z krajów ryzyka. „Osoby, które wracają samolotem z rejonów kryzysowych, gdzie występuje dużo zachorowań, muszą zaraz po powrocie poddać się testom”, zaznaczył Kretschmer.

Opcję taką bierze teraz też pod uwagę niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Jak powiedział w sobotę w „Deutschlandfunk”: „Badamy prawne aspekty takiej możliwości".

Dopiero dzień wcześniej, bo w piątek federalne ministerstwo zdrowia i szefowie odpowiednich resorów krajów związkowych opowiedzieli się za testami przeprowadzanymi na zasadzie dobrowolności.

WHO: rekordowa liczba infekcji

Podobnie jak w Niemczech, w wielu krajach wzrasta obecnie liczba zakażeń koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odnotowała największą od początku pandemii liczbę wykrytych w ciągu doby przypadków. W piątek wieczorem było to w sumie 284 196.

Najwięcej infekcji odnotowują USA i Brazylia – po ponad 67 tys. W Indiach jest to prawie 50 tys., w RPA 13 tysięcy. Według aktualnych danych WHO, od wybuchu pandemii w końcu ubiegłego roku do piątku 24 lipca br., liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 wyniosła na całym świecie 15,3 mln. Blisko 630 tys. osób zmarło.

(tagesschau.de, dpa/stas)

