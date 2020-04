Niemcy: Drony przypilnują łamiących zakazy

Związki zawodowe policji uważają drony za przydatny instrument do kontrolowania ograniczeń w ramach walki z epidemią koronawirusa. Dotyczy to zwłaszcza nadzorowania zakazu wychodzenia z domów i gromadzenia się w miejscach publicznych.

Policja jednogłośnie za

Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Policji (GdP) Joerg Radek powiedział, że drony mogą pomóc policji w ocenie sytuacji w parkach i na innych terenach zielonych w dużych miastach. Mogą także posłużyć jako instrument do komunikowania się z grupami ludzi, którzy przebywają tam w danej chwili.

Szef Związku Zawodowego Niemieckiej Policji (DpolG) Rainer Wendt również popiera rozszerzone użycie dronów. Jednoznacznie poinformował o tym w apelu skierowanym do ministrów spraw wewnętrznych niemieckich krajów związkowych. Do tej pory drony są używane tylko sporadycznie do kontrolowania ograniczeń w poruszaniu się w przestrzeni publicznej.

W Nadrenii Północnej-Westfalii w tej chwili dziesięć jednostek policji testuje użycie dwóch dronów – w Duesseldorfie i Dortmundzie – także w ramach walki z koronakryzysem. Poinformowała o tym rzeczniczka Krajowego Urzędu ds. Skoordynowanych Działań Policji. Drony te są używane między innymi do monitorowania miejsc, w których chętnie gromadzą się ich mieszkańcy. Poprzez głośniki policja zwraca im uwagę na zagrożenie dla zdrowia związane z przebywaniem blisko siebie w większych grupach, co przypomina komunikaty nadawane przez policyjne radiowozy.

Policja w Brukseli już używa dronów, by kontrolować przestrzeganie zakazu wychodzenia

Zdjęcia z dronów nie są zachowywane

Rzecznik policji w Duesseldorfie podkreślił, że kamery zainstalowane na pokładzie dronów nie służą do identyfikowania osób, a wykonane przez nie zdjęcia nie będą zachowywane. Policji chodzi wyłącznie o uzyskanie obrazu sytuacji w określonych miejscach publicznych, przede wszystkim – tych trudniej dostępnych.

Czy drony zostaną użyte także podczas Świąt Wielkanocnych, tego władze policyjne w Duesseldorfie i Dortmundzie nie mogły jednoznacznie stwierdzić. Wszystko zależy od sytuacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wtedy do akcji zostanie wezwany zespół obsługujący któryś z dronów.

Także policja w Hesji ma w tej chwili do dyspozycji ponad 10 dronów różnej wielkości. Heskie MSW podało, że do tej pory tylko raz użyto drona, by nadzorować przestrzeganie zakazu przebywania w miejscach publicznych w grupach liczących więcej niż dwie osoby.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim straż pożarna używa jednego drona do patrolowania z powietrza plaż na Rugii. Ponieważ urządzenie jest wyposażone w kamerę termowizyjną, może wykryć ludzi, którzy na przykład zebrali się, by grillować na plaży.

Użycie dronów i ochrona danych

Z informacji przekazanych przez pełnomocnika rządu federalnego ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji Ulricha Kelbera wynika, że w przypadku użycia dronów obowiązują w zasadzie te same przepisy, które regulują zastosowanie monitoringu wideo. Policja może zatem użyć dronów tylko w określonym celu, aby mogła wywiązać się z danego zadania. Wyklucza to, jak wyjaśnił Ulrich Kelber, używanie przez nią dronów stale i obszarze całego kraju.

Nie jest to zresztą konieczne, ponieważ policja z powodzeniem zwraca przez głośniki zainstalowane w radiowozach uwagę na ograniczenia związane z koronakryzysem . Rzeczniczka policji w Dolnej Saksonii nie wykluczyła jednak użycia do tego celu dronów, gdyby zaszła taka potrzeba. Podobne stanowisko zajęły także władze Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Hamburga, Saksonii-Anhalt i Brandenburgii. We wszystkich tych landach drony nie są w tej chwili stosowane do patrolowania i monitorowania sytuacji w miejscach publicznych.

