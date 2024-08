Niemcy. Dramatyczny spadek zaufania do partii i mediów

Około 57 procent mieszkańców Niemiec nie wierzy, że kraj ten poradzi sobie z obecnymi wyzwaniami – to wynik badania opublikowanego we wtorek przez Fundację Körbera. 54 procent respondentów martwi się o przyszłość, co stanowi wzrost o 12 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2020.

Szczególnie niskie jest zaufanie do instytucji demokratycznych. Tylko 9 procent respondentów deklaruje duże lub bardzo duże zaufanie do partii politycznych, 18 procent do rządu i 22 procent do Bundestagu.

Podobnie niskie jest zaufanie do mediów: trzy czwarte respondentów nie darzy ich zaufaniem. Tylko 36 procent ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że media monitorują politykę z niezbędną niezależnością i obiektywizmem.

Kościoły tracą na znaczeniu

Około jedna trzecia respondentów uważa, że Kościoły i wspólnoty religijne odgrywają bardzo ważną lub ważną rolę w społeczeństwie. Stawia je to za ruchami na rzecz ochrony klimatu (35 procent) i daleko za stowarzyszeniami biznesowymi (60) i związkami zawodowymi (70).

W ramach reprezentatywnego badania zleconego przez Fundację Körbera, w czerwcu i lipcu 2024 roku sondażownia policy matters przeprowadziła wywiady z 1068 osobami.

(KNA,du)

