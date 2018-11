Niemcy dobrym rynkiem dla Polaków

Z opublikowanego w Warszawie dorocznego raportu nt. polskich firm w Niemczech wynika, że większość z nich (51,4%) ocenia kondycję niemieckiej gospodarki jako „dobrą” lub „bardzo dobrą” (40%). Prawie połowa (45,7%) przewiduje, że w 2019 roku gospodarka Niemiec będzie się rozwijać jeszcze lepiej niż w roku bieżącym. O gorszych perspektywach mówi 2,9% badanych.

Rzetelni płatnicy i stabilne przepisy

Dobra sytuacja niemieckiego rynku przekłada się na stan polskich firm, które zdecydowały się wejść na ten rynek. Dwie trzecie ankietowanych jest zadowolonych z kondycji swojej firmy, a trzy czwarte przewiduje wzrost obrotów w 2019 roku. Jedna piąta uważa, że obroty nie ulegną zmianie. W polskich firmach za Odrą panuje optymizm. Równo połowa firm zamierza zwiększyć wydatki na inwestycje, a prawie 43% chce zwiększyć zatrudnienie.

Przyczyn zadowolenia jest kilka. Najwięcej pytanych (75,5%) chwali infrastrukturę transportową, IT i energetyczną, pozytywne opinie padały też na temat dyscypliny płatniczej kontrahentów i przewidywalności polityki gospodarczej Niemiec (70%). Większość przedsiębiorców (55,7%) postrzega niemieckie urzędy jako przychylne.

Zdobyte zaufanie procentuje

Podziela tę opinię Tomasz Szpikowski, szef wrocławskiej firmy Bergman Engineering, który od 7 lat działa w Niemczech. Jego specjalność to poszukiwanie inżynierów i techników, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów technologicznych niemieckich firm. Szpikowskiemu zabrało kilka lat, by na dobre stanąć na nogach na rynku sąsiada.

– W Niemczech zdobycie kontrahentów trwa o wiele dłużej, potrzeba na to od roku do półtora. W Polsce dzieje się to szybciej, czasem firmie udaje się przekonać kontrahenta do swoich kwalifikacji, nawet jeśli nie spełnia ona wszystkich wymogów, w imię zasady „jakoś to będzie”. W Niemczech to nie do pomyślenia – mówi Szpikowski w rozmowie z Deutsche Welle. Podkreśla, że kto już zdobędzie w Niemczech partnera, może liczyć na długofalową współpracę, gdyż raz zdobyte zaufanie procentuje na lata. Wiąże się to z tworzeniem wieloletnich planów rozwoju firmy i scenariuszy, podczas gdy w Polsce panuje często improwizacja i zmiany planów.

„Przeregulowane” Niemcy

Polskiemu przedsiębiorcy brakuje jednak w Niemczech elastyczności i szybkości podejmowania decyzji przez banki, na co jego zdaniem nie można narzekać w Polsce. Mówi też o „przeregulowaniu” czyli nadmiernej liczbie przepisów regulujących każdą dziedzinę życia, także w gospodarce. – Jest mnóstwo przepisów choćby w porozumieniach ze związkami zawodowymi, łatwo czasem coś przeoczyć. W tym gąszczu przepisów absolutnie niezbędne jest wsparcie prawnika, co podnosi koszty firmy startującej na tym rynku. W Polsce można wystartować bez prawnika, ale w Niemczech bym to odradzał – mówi Szpikowski.

Także raport Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej AHK wymienia szereg mankamentów dostrzeganych przez polskich przedsiębiorców za Odrą. To przede wszystkim dostępność kadr i obniżenie podatków (12,9% pytanych). Część inwestorów jest niezadowolona z dostępu do nowych technologii oraz postuluje uproszczenie systemu podatkowego i otwarcie rynku dla obcokrajowców spoza UE (5,7%). Przedsiębiorcy narzekają też na wysokie koszty pracy.

Polskość to motywacja i rzetelność

Rynek niemiecki to zwykle pierwszy kraj, do którego wchodzą polskie firmy szukające zagranicznych partnerów. Dla ponad połowy (54,3%) głównym powodem jest dostęp do nowych klientów, dla części (23%) wiąże się to z możliwością pozyskania nowych kompetencji. Część firm jako powód podaje brak możliwości dalszego rozwoju na polskim rynku. 97% ankietowanych deklaruje, że powtórzyłoby dziś decyzję o wejściu na niemiecki rynek.

Wiele polskich firm na niemieckim rynku nie jest postrzeganych jako firmy polskie, lecz międzynarodowe. Zdaniem szefa Bergman Engineering kraj pochodzenia ma coraz mniejsze znaczenie. – Znaczenie ma fakt, że firma jest zarejestrowana w Niemczech i że ma dobre rekomendacje – mówi Szpikowski. Polskości jednak nie ma jego zdaniem sensu ukrywać, gdyż „Polska kojarzy się w Niemczech coraz bardziej ze zmotywowanymi i rzetelnymi specjalistami i nie chodzi tu tylko o hydraulików i zbieraczy szparagów, lecz inżynierów i techników”.

Polska ważnym partnerem Niemiec

Z danych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) wynika, że na niemieckim rynku obecnych jest około 1000 polskich firm zatrudniających 10 tys. pracowników, zaś ich obroty sięgają 6,5 mld euro rocznie.

Inaczej wygląda sytuacja niemieckich firm w Polsce. Jest ich tu około 6,5 tys. Zatrudniają 340 tys. osób, a ich obroty wynoszą ponad 70 mld euro.

Wzajemne obroty handlowe osiągnęły w roku 2017 rekordowa wartość 110 mld euro, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dzięki tak wysokim obrotom Polska awansowała z 12 miejsca w 2005 roku na miejsce 7 w wśród najważniejszych partnerów handlowych Niemiec.