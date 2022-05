Niemcy: Dla co piątej osoby za wojną w Ukrainie stoi spisek

W Niemczech są bardzo rozpowszechnione teorie spiskowe dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę. A wierzą w nie przede wszystkim wyborcy AfD i antyszczepionkowcy. Jak podały gazety sieci Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), powołując się na sondaż Centrum Monitoringu, Analiz i Strategii (CEMAS), nieco mniej niż jedna piąta respondentów „raczej” podziela twierdzenia o wojnie oparte na ideologii spiskowej.

Wśród wyborców AfD było to nawet prawie 60 procent, wśród wyborców Lewicy 26, a wśród wyborców FDP około 15 procent. Z kolei wyborcy CDU/CSU (nieco poniżej 12 proc.) i SPD (około 10 proc.) wypadli podobnie. Najniższy poziom poparcia dla teorii spiskowych – poniżej czterech procent – odnotowano wśród wyborców Partii Zielonych.

W ankiecie pytano o opinię na temat kilkunastu twierdzeń. Na przykład około 12 procent badanych zgodziło się całkowicie, a prawie 20 procent – przynajmniej częściowo – ze stwierdzeniem, że Władimir Putin „działa przeciwko globalnej elicie, która w tle pociąga za sznurki”.

W to, że Zachód robi z Putina kozła ofiarnego, aby odwrócić uwagę od prawdziwych problemów, wierzy w pełni 15 procent ankietowanych, a częściowo około 16 procent.

Najczęściej antyszczepionkowcy

Niecałe siedem procent ankietowanych w pełni zgodziło się z bezpodstawną, spiskową tezą, że Ukraina prowadzi wraz z USA tajne laboratoria do produkcji broni biologicznej, a dwa razy tyle zgodziło się z nią tylko częściowo. Badanie wykazało również związek między teoriami spiskowymi dotyczącymi koronawirusa a tymi dotyczącymi wojny Rosji w Ukrainie. Najwięcej wyznawcóch tych teorii, bo około 56 procent, jest wśród antyszczepionkowców oraz koronasceptyków.

– Wyniki dotyczące społeczeństwa po raz kolejny pokazują to, co udało nam się już udowodnić w odniesieniu do przestrzeni cyfrowej: Tam, gdzie wcześniej tematem było negowanie koronawirusa, teraz obciąża się ideologią spiskową wojnę w Ukrainie – powiedziała RND Pia Lamberty, dyrektor zarządzająca CEMAS. – W związku z tym ważne jest opracowanie długoterminowych strategii radzenia sobie z nimi. Takie formy mobilizacji nie znikną tak po prostu, zwłaszcza w obliczu licznych sytuacji kryzysowych – dodała.

CEMAS zlecił instytutowi badań rynkowych Bilendi & respondi przeprowadzenie ankiety wśród reprezentatywnej grupy 2031 osób w wieku od 18 do 92 lat za pomocą standardowego kwestionariusza internetowego w dniach od 1 do 12 kwietnia.

(AFP/jar)

