Niemcy. Zasiłek obywatelski dla polskiej seksworkerki

Urzędy pracy nie mogą wykluczać z prawa do zasiłku obywatelskiego obywateli Unii Europejskiej, którzy od co najmniej pięciu latach przebywają w Niemczech. Dla uprawnienia do tego świadczenia socjalnego nie jest konieczne, aby legalny pobyt był wyczerpująco zarejestrowany w urzędach – potwierdził Federalny Sąd Socjalny w Kassel.

Zatrudnienie: prostytutka

Sprawa dotyczyła Polki i jej syna, który urodził się w Niemczech w 2018 roku. Kobieta była zarejestrowana w niemieckich urzędach od 20 kwietnia 2015 roku do 7 września 2016 roku, a następnie znowu od 7 lipca 2017 roku. Do połowy 2017 roku pracowała jako prostytutka.

W lutym 2020 roku kobieta złożyła wniosek o zasiłek dla bezrobotnych II (wcześniej tzw. Hartz IV, obecnie zasiłek obywatelski). Urząd pracy w Kolonii przyznał jej tymczasowe świadczenia, ale w grudniu 2020 roku odmówił jej dalszych świadczeń. Argumentował, że obywatele Unii Europejskiej, którzy przebywają w Niemczech wyłącznie w celu poszukiwania pracy, nie są uprawnieni do tego typu zasiłku dla bezrobotnych.

Prawo do świadczeń

Kobieta twierdziła jednak, że mieszka w Niemczech od co najmniej pięciu lat i już przez to jest uprawniona do zasiłku. Urząd pracy odrzucił jednak taki argument. W zameldowaniu kobiety istniały luki, stąd nie można było udowodnić pięcioletniego nieprzerwanego pobytu w Niemczech. Według urzędu pracy kobieta nie zgłosiła prawidłowo swojej pracy jako prostytutka, stąd nie można było przyjąć, że jej miejscem zamieszkania były Niemcy.

Sprawa trafiła do sądu. Teraz Federalny Sąd Socjalny w Kassel orzekł, że kobieta ma prawo do świadczeń z urzędu pracy, a jej – do świadczeń socjalnych. Sędziowie odnieśli się do orzeczenia Federalnego Sądu Socjalnego z września 2023 roku, zgodnie z którym obywatele UE po pięciu latach pobytu w Niemczech są uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych, nawet jeśli istnieją luki w ich zameldowaniu w urzędzie.

Teraz w przypadku Polki można było po przesłuchaniu jej stałych klientów udowodnić, że od co najmniej pięciu lat przebywa w Niemczech.

(EPD/dom)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>