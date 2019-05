Niemcy: Cywile pomogą policji tropić pornografię dziecięcą

Jak poinformował dziennik „Rheinische Post” z Duesseldorfu, policja w Nadrenii Północnej-Westfalii szuka nowych pracowników, także takich bez doświadczeń zawodowych związanych z przestępczością. Chodzi o wyszukiwanie materiałów internetowych dot. dziecięcej pornografii. Landowy Urząd Kryminalny (LKA) rozpisał konkurs na 24 stanowiska pracy. Jak powiedział „Rheinische Post” Sven Schneider z Centrum Kompetencyjnego Cyberprzestępczości przy (LKA): „to nie są policjanci, lecz osoby z wolnego rynku pracy”. Tym samym powstanie w LKA zupełnie nowy obszar działania. Na rozpisane stanowiska poszukiwane są osoby z ukończonym wykształceniem w zakresie IT lub prac administracyjno-biurowych z dobrymi ocenami końcowymi lub ukończonymi studiami wyższymi.

Notoroczny brak pracowników

Do konkursu zgłosiło się prawie 150 osób. Wśród ubiegających się o stanowiska są także prawnicy. Ponieważ ściganie w Internecie pornografii dziecięcej jest bardzo obciążające psychicznie, nowy zespół pracowników LKA otrzyma wsparcie duszpasterza. „Musimy zadbać o takie warunki pracy, by zajęcie to nie prowadziło do zachorowań" – oświadczył Sven Schneider.

Utworzenie nowych stanowisk pracy jest odpowiedzią LKA na notoryczny brak pracowników. Wg zapewnień LKA plany dot. projektu powstały jeszcze przed głośnym przypadkiem molestowania seksualnego dzieci na kempingu w Luegde pod Bielefeld. Prokuratura w oskarżeniu postawiła głównemu podejrzanemu zarzuty w 293 przypadkach. Analizowane jest przy tym tysiące zdjęć i filmów wideo.

(DPA/jar)