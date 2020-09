Niemcy: Coraz więcej uchodźców znajduje pracę

W maju 2020 roku 29 proc. uchodźców przybyłych w ostatnich latach do Niemiec, znalazło tam pracę. W kwietniu 2016 roku było to jeszcze 10,6 proc. – wynika z opublikowanych we wtorek (1.09.2020) danych Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW). Badani byli uchodźcy z ośmiu głównych krajów pochodzenia: Afganistanu, Erytrei, Iraku, Iranu, Nigerii, Pakistanu, Somalii i Syrii.

Aptekarz z Syrii w Krefeld

„Gdyby nie pandemia COVID-19, pracowałby dzisiaj co trzeci uchodźca”, podał Instytut. Ponieważ wiele osób znalazło zatrudnienie w branżach takich jak branża hotelarsko-gastronomiczna, należą one do pracowników najbardziej dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii. W sektorze tym jest zatrudnionych 12,6 proc. uchodźców płacących składki na ZUS. Równie ważnymi branżami są handel, gdzie pracuje 14,1 proc. tych osób i przemysł przetwórczy – 12,2 procent.

Studenci-uchodźcy w Wyższej Szkole Grafiki i Sztuki Edytorskiej w Lipsku

Potrzebni także w przyszłości

Mimo to przewidujemy, że po kryzysie uwarunkowanym pandemią koronawirusa, nastąpi szybki powrót do pozytywnego trendu”, powiedział autor badania IW Wido Geis-Thöne.

Z racji zmian demograficznych wielu pracowników w Niemczech pójdzie w najbliższych latach na emeryturę, pozostawiając lukę na rynku pracy. By ją wypełnić, nadal musi być wspierana zarówno integracja uchodźców, jak i oferowane im możliwości kształcenia, zwrócił uwagę Geis-Thöne. Możliwości zdobycia kwalifikacji nie powinny być zaniedbywanie także podczas pandemii.

Badanie opiera się na danych Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców.

