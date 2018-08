Niemcy: Coraz więcej uchodźców ma pracę

Uchodźcy coraz lepiej integrują się na niemieckim rynku pracy – wynika z danych Federalnej Agencji Pracy (BA) w Norymberdze. Efekty okazały się nawet lepsze niż tego oczekiwano – podkreślał szef zarządu BA Detlef Scheele w wywiadzie dla agencji prasowej DPA.

Z najnowszych danych wynika, że w maju tego roku ponad 300 tys. osób pochodzących z ośmiu krajów, z których przybyło (i uzyskało w Niemczech azyl) najwięcej migrantów, miało pracę. Było to o ok. 103 tys. osób więcej niż w maju 2017 roku. Pochodzą oni z Syrii, Afganistanu, Erytrei, Iraku, Iranu, Nigerii, Pakistanu i Somalii. Większość zatrudnionych uchodźców (238 tys.) ma miejsca pracy z pełnym ubezpieczeniem socjalnym. – To dobre liczby – nie krył zadowolenia Detlef Scheele. – Tym bardziej, że osoby te przyjechały ze względów humanitarnych, a nie do pracy – dodał.

Liczba bezrobotnych na stałym poziomie

W lipcu tego roku w niemieckich urzędach pracy było zarejestrowanych ok. 482 tys. uchodźców jako poszukujący pracy. Były wśród nich także osoby, które uczestniczą jeszcze w kursach integracyjnych i kończą kursy językowe. Ponad 187 tys. uchodźców było zarejestrowanych jako osoby bezrobotne – wynika z danych BA. Liczba ta jest od miesięcy względnie stała – poinformował urząd w Norymberdze.

Lepsze szanse dla młodych

Federalny Urząd Pracy pozytywnie ocenia także rozwój sytuacji na rynku zdobywania kwalifikacji zawodowych. Prawie 28 tys. młodych uchodźców znalazło już miejsce, w którym uczy się zawodu. Od października 2017 r. około 35 tys. młodych osób ubiegało się w urzędzie pracy o miejsce nauki zawodu. – Ci, którzy przyjechali jako dzieci lub młodzież mają lepsze perspektywy na rynku pracy – skomentował Scheele.

Zaznaczył przy tym, że kluczowym czynnikiem sukcesu w integracji uchodźców na rynku pracy jest nauka języka, ale nadzieja, że rok nauki niemieckiego wystarczy, by rozpocząć naukę w szkole zawodowej, jest mało realna. Choć można być zadowolonym z istniejących w Niemczech programów pomocowych, zawsze można zrobić jeszcze więcej – skonstatował szef Federalnej Agencji Pracy.

(DPA/dom)