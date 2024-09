Niemcy. Coraz więcej samobójstw

W Niemczech nadal znacznie więcej osób umiera w wyniku samobójstwa niż z powodu wypadków drogowych, morderstw i zabójstw, narkotyków i AIDS łącznie. W ubiegłym roku odnotowano dalszy wzrost przypadków odebrania sobie życia.

Rosnąca liczba samobójstw

Eksperci wzywają do większego zaangażowania społecznego w walkę z samobójstwami. W 2023 roku 10 304 osoby w Niemczech odebrały sobie życie, jak poinformował Narodowy Program Zapobiegania Samobójstwom (NaSPro). To o 184 przypadki więcej niż w poprzednim roku i najwyższa liczba od roku 1995. W 2022 roku, po raz pierwszy od ośmiu lat, liczba samobójstw przekroczyła ponownie 10 tys. przypadków. Co gorsza, ten wzrost się obecnie utrzymuje.

– Liczba samobójstw nie jest zjawiskiem naturalnym, ale zmienną, na którą można wpływać i która zależy od wielu czynników – wyjaśnia Barbara Schneider z Narodowego Programu Zapobiegania Samobójstwom. Jej wypowiedź wiąże się ze Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom, przypadającym 10 września. – Jednym z wchodzących tu w grę czynników jest sposób, w jaki samobójstwo jest rozumiane i jak się o nim mówi.

Dyrektor NaSPro Reinhard Lindner również podkreślił, że „w przypadku zachowań samobójczych możliwa jest pomoc i że samobójstwom można zapobiegać. Wymaga to jednak wiedzy i aktywnych inicjatyw oraz zmian na wszystkich poziomach życia społecznego”.

„Kluczowe jest przejście od kultury milczenia i braku zrozumienia do kultury otwartości, współczucia i wsparcia” Zdjęcie: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Samobójstwom można zapobiegać

Zdaniem Reinharda Lindnera pożądanym celem jest tu przejście od kultury milczenia i braku zrozumienia do kultury otwartości, współczucia i wsparcia. Pojedyncze osoby, grupy społeczne, organizacje i rządy powinny prowadzić otwarte i szczere dyskusje na temat samobójstw i zachowań samobójczych.

Potrzebne są także działania wykraczające ponad pojedyncze sektory, które nadadzą priorytet zdrowiu psychicznemu, poprawią dostęp do opieki i zapewnią odpowiednie wsparcie potrzebującym. Istnieje również potrzeba inwestowania w badania, aby lepiej zrozumieć stopień skomplikowania zjawiska jakim jest samobójstwo i opracować sposoby przeciwdziałania mu.

Także Niemieckie Stowarzyszenie Hospicjów i Opieki Paliatywnej wezwało do innego podejścia do tematu samobójstw. Samobójstwa, ich przyczyny, konsekwencje i zapobieganie im muszą być omawiane bardziej otwarcie, zażądał jego przewodniczący Winfried Hardinghaus. – Dzięki temu można by uniknąć dużej części samobójstw – podkreślił. Odniósł się przy tym do znacznie zwiększonych możliwości medycyny paliatywnej i hospicjów w zakresie łagodzenia cierpienia w przypadku poważnych chorób.

„Państwo ma obowiązek zrobić więcej”

Ute Lewitzka, ekspertka w dziedzinie zapobiegania samobójstwom i ich badań, skrytykowała fakt, że minister zdrowia Karl Lauterbach nadal nie przedstawił ustawy o zapobieganiu samobójstwom, choć miało to nastąpić do końca czerwca tego roku.

– Fundamentalna świadomość badań nad samobójstwami, uzmysłowienie sobie że samobójcy w większości nie chcą umierać, tylko nie chcą już żyć w dotychczasowy sposób, musi stać się naczelną zasadą postępowania z osobami pragnącymi odebrać sobie życie. Państwo ma obowiązek zrobić tu dużo więcej – stwierdziła.

Od 2003 roku 10 września jest dniem informowania o samobójstwach i opłakiwania zmarłych. Również w Niemczech na wielu imprezach w miastach i gminach zwraca się tego dnia uwagę na potrzebę wspierania osób noszących się z myślami samobójczymi i wspomina osoby, które zmarły w wyniku samobójstwa.

(KNA/jak)

Jeśli cierpisz z powodu poważnego napięcia emocjonalnego lub myśli samobójczych, nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy. W Niemczech i Polsce można skorzystać z porady telefonicznej.

W Niemczech można dzwonić na bezpłatne numery 0800/111 0 111 oraz 0800/111 0 222.

W Polsce działają m.in. takie bezpłatne numery: 800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 800 100 100 – telefon anonimowej pomocy dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom.