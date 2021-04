Niemcy: coraz więcej personelu opiekuńczego z zagranicy

Niemcy także podczas pandemii koronawirusa ubiegają się o ściągnięcie do siebie opiekunów z zagranicy. Wynika to z odpowiedzi rządu na zapytanie poselskie klubu partii Lewica w Bundestagu. Jej treść podała do wiadomości publicznej sieć redakcji Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zgodnie z rządową odpowiedzią, w 2020 roku w ramach tzw. „Triple-Win-Programm” („Program Potrójna Korzyść”) Federalnej Agencji Pracy i Towarzystwa Współpracy Miedzynarodowej udało się zwerbować do Niemiec łącznie 759 opiekunek i opiekunów z zagranicy, w tym 234 z Wietnamu, 210 z Filipin, 156 z Bośni i Hercegowiny, 127 z Tunezji i 32 z Serbii.

Wzrost o 30 procent

Po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności z podanej wyżej liczby w ubiegłym roku przybyło do Niemiec 593 zagranicznych opiekunek i opiekunów. Jest to wzrost o 30 procent w porównaniu z rokiem 2019, gdy do Niemiec przybyło ich 453.

Ekspertka Lewicy ds. opieki zdrowotnej Pia Zimmermann

Od roku 2016 w ramach programu „Triple-Win” przybyło do Niemiec łącznie 2813 opiekunów z zagranicy. Najwięcej, bo 1294, z Filipin. Na dalszych miejscach uplasowały się Serbia (759), Bośnia i Hercegowina (644), Wietnam (84) i Tunezja (32).

Krytyka ze strony partii Lewica

Partia Lewica ostro skrytykowała politykę pielęgnacyjną federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna. Ekspertka Lewicy ds. opieki zdrowotnej Pia Zimmermann zarzuca mu sprzeciwianie się każdemu posunięciu, które mogłoby doprowadzić do, jak powiedziała, „solidarnego finansowania” opieki pielęgnacyjnej. W ten sposób Jens Spahn ma blokować ramy finansowe lepszego wynagradzania opiekunów w domach starców i domach opieki w Niemczech, co od lat jest pilnie konieczne.

– Zamiast tego minister zdrowia nie ustaje w wysiłkach ściągania do Niemiec opiekunów z zagranicy, nie zważając na to, że w krajach ich pochodzenia są oni potrzebni do walki z pandemią koronawirusa – podkreśliła Pia Zimmermann.

Agencja Pracy odpowiada

Federalna Agencja Pracy stara się osłabić tę krytykę na swojej stronie internetowej. Zwraca uwagę, że akcja werbowania personelu pielęgnacyjnego za granicą przebiega zgodnie z zasadami kodeksu postępowania Światowej Organizacji Zdrowia.

Zaznaczono też, że Niemcy starają się pozyskać dla siebie fachowy personel pielęgnacyjny tylko w tych krajach, w których występuje jego nadmiar.

