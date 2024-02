Coraz więcej osób korzysta ze wspomaganego samobójstwa

Jak ogłosiło we wtorek (27.02.2024) w Berlinie Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Humanitarnej Śmierci (DGHS), w 2023 r. przeprowadzono łącznie 419 wspomaganych samobójstw dla członków DGHS. W roku 2022 było ich 229, a w 2021 tylko 120 przypadków.

DGHS pomaga osobom w samobójstwie tylko pod pewnymi warunkami: obejmują one co najmniej sześciomiesięczne członkostwo w organizacji oraz konsultacje z prawnikami i lekarzami. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do wolnej woli śmierci danej osoby, pozyskuje się dalszą opinię specjalistów.

W 2020 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił zakaz wspomaganego samobójstwa i sformułował daleko idące prawo do samostanowienia o śmierci. Orzekł, że prawo to obejmuje również prawo do odebrania sobie życia i zwrócenia się o pomoc do osób trzecich.

Samobójstwo wspomagane polega na przekazaniu śmiertelnego leku osobie, która chce umrzeć – ale bez zaaplikowania go. To ostatnie byłoby zabójstwem na żądanie, które jest w Niemczech zabronione.

5 powodów zakończenia życia

Według prezesa stowarzyszenia Roberta Rossbrucha istnieje pięć głównych powodów zakończenia życia: znużenie życiem, rak, choroby neurologiczne, choroby wielonarządowe, a także grupa innych, różnych motywów. „W roku sprawozdawczym 2023 rylko w przypadku kilku osób z historią psychiatryczną asystenci byli przekonani, że była to dobrowolna i odpowiedzialna decyzja” –powiedział. W ubiegłym roku odrzucono łącznie 34 wnioski o wspomagane samobójstwo.

Według DGHS średni wiek, w którym proszono o towarzyszenie we wspomaganym samobójstwie, był dość wysoki. Największą grupę stanowiły osoby w wieku od 80 do 89 lat, następnie osoby w wieku od 70 do 79 lat, a dalej osoby w wieku powyżej 90 lat.

Sprawy karne przeciwko lekarzom

Rossbruch odniósł się również do dwóch postępowań karnych toczących się w ostatnich miesiącach przeciwko lekarzom. Podkreślił, że w obu przypadkach lekarze działali z własnej inicjatywy i bez konsultacji ze stowarzyszeniem. W Berlinie 74-letni lekarz jest obecnie sądzony przed sądem okręgowym za przekazanie kobiecie cierpiącej na ciężką depresję leków w celu popełnienia samobójstwa.

1 lutego br. sąd okręgowy w Essen skazał lekarza na trzy lata więzienia w podobnej sprawie. Przewodniczący DGHS wyjaśnił, że jego zdaniem postępowanie pokazało, że „istniejące przepisy karne są wystarczające, aby wyznaczyć granicę, do której można udzielić pomocy”.

Wzrost samobójstw

Niemiecka Fundacja Ochrony Pacjentów mówi o ponurym wzroście samobójstw w Niemczech. Prezes Eugen Brysch odniósł się do najnowszych danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny w listopadzie 2023 r., zgodnie z którymi liczba samobójstw w Niemczech w 2022 r. wzrosła o prawie dziesięć procent w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 10 119 przypadków.

„Jeśli weźmie się również pod uwagę dane organizacji wspomagających umieranie z 2023 r., można prognozować, że w ubiegłym roku zabiło się jeszcze więcej osób” – powiedział Brysch. „Oznacza to, że zorganizowane oferty zakończenia życia nie zmniejszają liczby samobójstw dokonywanych bez pomocy. Obala to teorię, że zorganizowane wspomagane samobójstwo ma działanie zapobiegawcze”.

Brysch skrytykował fakt, że niemiecki rząd do tej pory nie uruchomił skutecznego programu zapobiegania samobójstwom.

(EPD/stef)

