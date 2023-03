Niemcy. Coraz więcej dzieci uzależnionych od mediów cyfrowych

W czasie pandemii koronawirusa doszło do podwojenia liczby przypadków uzależnienia od mediów cyfrowych odnotowanych wśród niemieckich dzieci i młodzieży – wynika z badań, które przeprowadziła kasa chorych DAK wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Medycznym Hamburg-Eppendorf (UKE).

Wyniki, które zaprezentowano we wtorek w Hamburgu wskazują, że ok. 680 tys. nieletnich wykazuje „patologiczne zachowania użytkowe” związane z mediami społecznościowymi, streamingiem oraz grami komputerowymi. To odpowiada 6 proc. całej grupy wiekowej.

Według autorów badania długoterminowe objęły rozwój tendencji w latach 2019-2022, co pozwala na porównanie sytuacji przed i po pandemii. Korzystanie z mediów cyfrowych i komputera przez dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat było badane w różnych punktach czasowych w 1,2 tys. rodzin na terenie całego kraju.

Badania objęły zarówno zachowania związane z korzystaniem z mediów, które są klasyfikowane jako problematyczne lub ryzykowne, jak i cięższe przypadki, w których należy już mówić o patologicznym uzależnieniu. Podstawą klasyfikacji są oficjalne kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Setki tysięcy uzależnionych, miliony zagrożonych

Zgodnie z tymi kryteriami liczba chłopców i dziewcząt kwalifikujących się jako uzależnieni od gier komputerowych wzrosła w latach 2019-2022 z 2,7 do 6,3 proc., co odpowiada liczbie ok. 330 tys. Ponadto z 3,2 do 6,7 proc. wzrosło patologiczne uzależnienia od mediów społecznościowych. To kolejne 350 tys. osób, których dotyka problem.

Badanie zidentyfikowało również dzieci i młodzież z ogólnie ryzykownymi zachowaniami konsumpcji mediów cyfrowych, które nie przekraczają jednak jeszcze granicy uzależnienia. Według badania, łączna liczba nieletnich w obu grupach wyniosła w 2022 r. około 2,2 mln.

Polityka musi dostrzec zagrożenie

– Wyniki naszego badania po raz kolejny jasno wskazują, że trwająca pandemia Covid-19 trwale zmieniła sposób użytkowania mediów cyfrowych, a na (pandemicznych - red.) ograniczeniach ucierpiały zwłaszcza dzieci i młodzież – podkreślił Rainer Thomasius, dyrektor w niemieckim Centrum Problemów Uzależnień Dzieci i Młodzieży przy UKE. Ekspert podkreślił, że dla niektórych, kontakt z mediami cyfrowymi kompensuje uczucia samotności, stresu lub utraty kontroli nad życiem. Te osoby są szczególnie zagrożone.

Jeśli nie podejmie się szybko działań, coraz więcej dzieci i młodzieży „popadnie w uzależnienie od mediów i nie będzie można już zatrzymać tego negatywnego trendu” – ostrzegł podczas prezentacji wyników Andreas Storm, szef kasy chorych DAK. To może doprowadzić do zniszczenia rodzin i zagrozić przyszłości wielu młodych ludzi. Storm zauważył, że trzeba rozszerzyć oferty prewencyjne i pomocowe, a także postawić nowe akcenty w polityce edukacyjnej i rodzinnej. Trzeba również zwiększych nacisk na informowanie o zagrożeniach płynących z nadmiernego użytkowania mediów cyfrowych.

(afp/graj)

