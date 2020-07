Niemcy: Coraz więcej bezrobotnych tuż przed emeryturą

O ile w roku 2009 bezrobocie dotknęło niespełna 100 tysięcy Niemców w wieku od 60 do 65 lat, to w roku 2018 było ich ponad 200 tysięcy. Innym słowy, ich liczba zwiększyła się ponad dwukrotnie. Wynika to z opublikowanych dziś (27.07.2020) rezultatów ankiety Instytutu Pracy i Kwalifikacji Zawodowych (IAQ), działającego przy Uniwersytecie Duisburg-Essen.

Trzeba zmienić model wsparcia

Duży niepokój budzi fakt, że działania mające na celu wspieranie zatrudnienia, nie dotrzymują kroku temu zjawisku. Coraz mniej starszych wiekiem pracowników korzysta z kursów doskonalenia zawodowego i jest gotowych zmienić swoje kwalifikacje.

Autorzy badań - Martin Brussig i Arthur Kaboth z IAQ - domagają się zmiany dotychczasowego modelu programu wspierania zatrudnienia. Ich zdaniem powinien on ulec głębokim przemianom, zarówno ilościowym jak i jakościowym, tym bardziej, że w Niemczech wydłużono wiek przechodzenia na emeryturę do 67 roku życia. Oznacza to konieczność o wiele silniejszego wspierania pracowników w wieku powyżej 55 lat, którzy mają o wiele mniejsze szanse znalezienia nowej pracy niż ich młodsi koledzy. Dotychczasowe działania na ich rzecz nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, twierdzą obaj naukowcy.

Seniorzy potrzebują doradztwa

Badaniami objęto sytuację na rynku pracy w latach 2010-2018. Ich sfinansowaniem zajęła się Fundacja Hansa Boecklera. Aby umożliwić zatrudnienie osób powyżej 60 roku życia, konieczne jest zwłaszcza osobiste doradztwo w firmach gotowych przyjąć u siebie seniorów. Zdaniem autorów opracowania, dotychczasowe metody okazały się niewystarczające i należy je rozszerzyć.

