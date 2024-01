Niemcy. Coraz więcej aktów antysemityzmu

Od momentu ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 do dnia 22 stycznia 2024, niemiecka policja odnotowała 2249 przestępstw antysemickich. Dla porównania: w całym ubiegłym roku zarejestrowano ich około 2300. O danych tych poinformował w czwartek (25.01.) w Berlinie pełnomocnik rządu Niemiec ds. antysemityzmu Felix Klein. Wraz z przewodniczącym Centralnej Rady Żydów, Josefem Schusterem, zaapelowali o solidarność ze społecznością żydowską, podkreślając, że podczas gdy antysemityzm rośnie, uwaga poświęcana sytuacji Żydów w Niemczech maleje.

Atak terrorystyczny Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku wywołał również falę nienawiści do Żydów na niemieckich ulicach, zaznaczył Klein. Ataki te wciąż trwają. „Niemniej jednak sytuacja Żydów wzbudza znacznie mniej współczucia i solidarności w społeczeństwie, niż uważam za konieczne”, powiedział Klein. „Haniebnie wysoki poziom czynów antyżydowskich stał się normą, do tego stopnia, że zniknął ze świadomości publicznej”, czym Klein jest „zszokowany”.

Walka z antysemityzmem „Nie wolno nam go tolerować” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Apel o zaostrzenie prawa karnego

Jego zdaniem, od 7 października dla Żydów nie ma czegoś takiego, jak normalność. Unikają oni publicznego mówienia po hebrajsku, zmieniają żydowsko brzmiące nazwiska podczas składania zamówień online i dwa razy się zastanowią, zanim pójdą do synagogi.

Państwo i społeczeństwo „nie powinny zezwalać na przestrzenie, w których nienawiść do Żydów pozostaje niekwestionowana”, zażądał Klein. Dotyczy to również, na przykład, antysemityzmu „pod przykrywką wolności artystycznej”. Klein opowiedział się za reformą paragrafu 130 niemieckiego kodeksu karnego, który mówi o podżeganiu do nienawiści, „abyśmy mogli jeszcze lepiej zwalczać antysemityzm za pomocą środków prawa karnego”.

Żydzi ukrywają swoją tożsamość

Przewodniczący Centralnej Rady Żydów mówi o wielkim ciężarze dla osób dotkniętych antysemityzmem. Większość przypadków ma miejsce w przestrzeni publicznej i waha się od obraźliwych zachowań, ataków i gróźb po skrajną przemoc, podkreślił Schuster. Reakcją Żydów jest podejmowanie środków ostrożności i wycofywanie się z życia publicznego, niektórzy nie przyznają się już publicznie do swojej tożsamości.

Odwoływane są wydarzenia kulturalne, spada frekwencja na nabożeństwach. „Rezultatem jest to, że życie żydowskie stało się mniej widoczne”, powiedział Schuster. Nawet w życiu prywatnym coraz częstsze staje się doświadczanie antysemityzmu. Schuster mówił o „obciążeniu psychicznym Żydów” w Niemczech spowodowanym „krzywdzącym zachowaniem, atakami i groźbami, w tym skrajną przemocą”.

Analogie z okresem nazizmu

W reakcji na tę sytuację Centralna Rada Żydów uruchomiła serię wideo w ramach kampanii „Przestań powtarzać historie”, która ma wzbudzać uwagę i współczucie. Do głosu dochodzą w niej osoby, które zgłosiły incydenty i mają na ten temat coś do powiedzenia. W filmach zostali postarzeni za pomocą sztucznej inteligencji, tak by wyglądali jak świadkowie wydarzeń z lat trzydziestych XX wieku. W trakcie filmu ich wygląd się zmienia, wyglądają coraz młodziej. Dzięki temu zabiegowi staje się jasne, że nie mówią o odległej przeszłości, ale o bieżących wydarzeniach. Schuster wyjaśnił, że nie o to chodzi, że historia się powtarza, lecz o to, że te współczesne historie przywodzą na myśl przeszłość.

Klein i Schuster podkreślili, że antysemityzm jest zawsze antydemokratyczny we wszystkich swoich formach. Obaj z zadowoleniem przyjmują odbywające się licznie w Niemczech demonstracje przeciwko wzrostowi prawicowego ekstremizmu. Schuster powiedział, że rewelacje o bliskości między AfD a prawicowymi ekstremistami uświadomiły wielu ludziom, jakie zagrożenie niesie to dla demokracji.

Szefowa Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, Andrea Despot, ubolewał, że Żydzi są zagrożeni „tak jak 90 lat temu” w czasach nazizmu.

Wojna w Strefie Gazy przyczyną wzrostu antysemityzmu

W bezprecedensowym i brutalnym ataku na Izrael w dniu 7 października, bojownicy islamistycznej organizacji palestyńskiej Hamas zabili około 1200 osób i wzięli około 240 osób jako zakładników w Strefie Gazy. W odpowiedzi Izrael rozpoczął zmasowane ataki na cele w Strefie Gazy.

Według najnowszych informacji Hamasu, których nie można niezależnie zweryfikować, od początku izraelskiej ofensywy na terytorium palestyńskim zginęło co najmniej 25 700 osób.

(EPD,AFP/sier)

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!