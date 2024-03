Niemcy. Co piąte dziecko żyje w ubóstwie

Według raportu na temat ubóstwa opublikowanego we wtorek (26.03.) przez Związek Parytetowy (Paritätischer Gesamtverband), w 2022 r. około 14,2 mln osób w Niemczech było dotkniętych ubóstwem. Było to o 100 000 więcej niż w poprzednim roku i prawie milion więcej niż w 2019 r., tj. przed pandemią, kryzysem energetycznym i wysoką inflacją. Prawie dwie trzecie spośród dorosłych ubogich osób pracowało lub przebywało na emeryturze lub rencie.

Wzrost ubóstwa w Niemczech

Raport dotyczący ubóstwa opiera się na danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Chociaż „na pierwszy rzut oka wydaje się, że trend stale rosnącego ubóstwa na poziomie krajowym został zatrzymany, jest on daleki od odwrócenia", wyjaśnił Ulrich Schneider, dyrektor zarządzający Związku Parytetowego. Według raportu, w 2022 r. było o 2,7 miliona więcej osób ubogich niż w 2006 r., z czego jedną piątą stanowiły dzieci.

Ubóstwo szczególnie dotyka rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodziny wielodzietne oraz osoby o niskim wykształceniu lub posiadające obce obywatelstwo. Według raportu, ubóstwo dzieci wzrosło do rekordowego poziomu: jest na poziomie prawie 22 procent, zatem więcej niż jedno na pięcioro dzieci było dotknięte ubóstwem. Wskaźnik ubóstwa wśród rodziców samotnie wychowujących dzieci wyniósł 43,2 proc.

Duże różnice regionalne

Porównanie regionalne ujawnia znaczne różnice. Według raportu, podczas gdy co ósma osoba w Bawarii była dotknięta ubóstwem, w Saksonii-Anhalt, Nadrenii Północnej-Westfalii i Hamburgu była to co piąta osoba, a w Bremie prawie co trzecia.

W porównaniu z poprzednim rokiem, ubóstwo w Berlinie spadło z 20,1 do 17,4 procent, podczas gdy wzrosło w Hamburgu, Szlezwiku-Holsztynie i Kraju Saary. W Zagłębiu Ruhry wskaźnik ubóstwa wyniósł 22,1 proc., co oznacza, że w 2022 r. ponad milion osób żyło tu w ubóstwie.

Co oznacza bycie ubogim w Niemczech?

Podstawą raportu jest definicja ubóstwa, zgodnie z którą za ubogą jest uznawana osoba, której dochód jest niższy niż 60 procent mediany dochodów Niemczech.

Związek Parytetowy wezwał niemiecki rząd do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko ubóstwu, takich jak podniesienie płacy minimalnej do 15 euro, rozszerzenie opieki nad dziećmi, skuteczny podstawowy system ubezpieczenia dzieci i solidny system ubezpieczenia na wypadek opieki długoterminowej.

AFP/sier

