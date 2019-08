Niemcy: co 14. nowe małżeństwo jest jednopłciowe

Po długich debatach jesienią 2017 roku „małżeństwa dla wszystkich” stały się w Niemczech faktem. Od tego czasu do końca 2018 roku na ślubnym kobiercu stanęło prawie 33 tys. homoseksualnych par – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden. W tym czasie w Niemczech zawartych zostało 449 466 małżeństw, co oznacza, że co 14. nowy związek tworzą geje lub lesbijki.

Od partnera do małżonka

Po 1 października 2017 roku, kiedy zaczęła obowiązywać nowa ustawa, na ślub zdecydowało się do końca 2018 roku 16 766 par gejów i 16 138 par lesbijek.

Wśrod nich w 21 477 przypadkach chodziło o zmianą statusu na małżeński, bo pary już wcześniej zawarły ze sobą związek partnerski.

Bez poparcia Merkel

Niemiecki parlament zalegalizował małżeństwa jednopłciowe po długich debatach latem 2017 roku. Kanclerz Angela Merkel, wtedy jeszcze przewodnicząca CDU, zapowiedziała wcześniej, że w tej kwestii jej partia odstępuje od zasadniczego „nie” i każdy poseł ma decydować zgodnie z własnym sumieniem. Sama kanclerz głosowała przeciwko legalizacji małżeństw osób tej samej płci.

afp/dom

