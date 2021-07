Niemcy chcą nadal odsyłać uchodźców do Afganistanu

Afganistan wystosował swój apel do Europy w niedzielę (11.07.2021). Tymczasem, rzecznik rządu federalnego Steffen Seibert oświadczył w Berlinie: „Ci, którym odmówiono w Niemczech prawa pobytu, w dalszym ciągu powinni opuścić nasz kraj”. Jak, dodał, decyzja w sprawie ich readmisji do kraju pochodzenia podejmowana jest nadal w „oparciu o stale aktualizowaną, bardzo dokładną ocenę sytuacji w tych krajach”.

Niemieckie MSZ zapowiedziało opublikowanie jeszcze w tym miesiącu nowego raportu na temat sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie. Na jego podstawie będą wydawane decyzje o odsyłaniu, lub nie, afgańskich uchodźców. Rzecznik niemieckiego MSW poinformował, że w tej sprawie „bardzo szybko zostaną podjęte rozmowy z rządem Afganistanu”. Rząd Niemiec najpierw jednak wymieni się poglądami ze swoimi europejskimi partnerami w sprawie prośby Kabulu. Jest ona w tej chwili pilnie analizowana.

Wstrzymanie deportacji nie poprawi sytuacji bezpieczeństwa

Wiceprzewodniczący klubu poselskiego partii CDU i CSU w Bundestagu Thorsten Frei także odrzucił prośbę rządu w Kabulu o czasowe wstrzymanie deportowania afgańskich uchodźców do kraju.

– Szczerze mówiąc nie mogę zrozumieć powodów wysunięcia żadania o czasowe wstrzymanie deportacji, ponieważ chodzi tu o bardzo ograniczoną liczbę osób – powiedział Frei w rozmowie z siecią Redaktionsnetzwerk Deutschland. Od 2016 roku wydalono z Niemiec do Afganistanu trochę więcej niż tysiąc osób. – Nie wiem, w jaki sposób wstrzymanie ich wydalania mogłoby rozładować napiętą sytuację bezpieczeństwa w Afganistanie – oświadczył Thorsten Frei.

Wiceprzewodniczący klubu poselskiego partii CDU i CSU w Bundestagu Thorsten Frei

W jego przekonaniu także w trudnych czasach konieczna jest dalsza współpraca rządu w Kabulu w rzadkich przypadkach odsyłania samolotem afgańskich uchodźców z Niemiec.

W ubiegłą środę odesłano w ten sposób do Afganistanu 27 mężczyzn, z których większość popełniła w Niemczech jakieś przestępstwo. Ze względu na obecną trudną sytuację bezpieczeństwa w Afganistanie Frei liczy się z tym, że Niemcy będą proszone o dalszą pomoc dla Afganistanu i zostanie mu ona udzielona. Chodzi tu także o pomoc rozwojową.

Finlandia wstrzymuje deportowanie uchodźców do Afganistanu

W odróżnieniu od Niemiec Finlandia, ze względu na napiętą sytuację bezpieczeństwa w Afganistanie, wstrzymała deportowanie tam afgańskich uchodźców. Fiński Urząd Imigracyjny (Migri) poinformował o zaprzestaniu wydawania obywatelom Afganistanu negatywnych decyzji w sprawie ich wniosków o azyl. Nie oznacza to jednak, że automatycznie otrzymają zezwolenia na długotrwały pobyt w Finlandii. Decyzje w ich sprawie zostały tylko przesunięte na okres późniejszy. Z danych Migri wynika, że ponad 70 procent wniosków Afgańczyków o azyl w Finlandii rozpatrywanych jest pozytywnie.

Rząd w Kabulu poprosił w niedzielę państwa europejskie o czasowe wstrzymanie deportowania afgańskich uchodźców do kraju, motywując to narastającą przemocą ze strony talibów i trzecią falą pandemii koronawirusa, co wywołało „niepokoje gospodarcze i społeczne”, jak to ujęło afgańskie Ministerstwo ds. Uchodźców. Jego niepokój budzi fakt, że na lotnisku w Kabulu nadal lądują samoloty z wydalonymi z państw europejskich afgańskimi uchodźcami. Niepokoi również stale wzrastająca liczba osób występujących z wnioskiem o azyl za granicą albo uciekających przed przemocą we własnym kraju.

Od chwili rozpoczęcia na początku maja wycofywania się międzynarodowych oddziałów z Afganistanie, sytuacja bezpieczeństwa w tym kraju uległa znacznemu pogorszeniu. Talibowie kontrolują coraz większy obszar Afganistanu i wdarli się do stolic wielu prowincji, nie napotykając większego oporu ze strony wojsk rządowych. Obserwatorzy polityczni obawiają się, że Afganistan może pogrążyć się w wojnie domowej.

Afgańscy żołnierze na przejściu granicznym z Uzbekistanem na moście w Hairatan

Coraz więcej uchodźców z Afganistanu

Liczba uchodźców z Afganistanu obecnie ponownie wzrasta. – Lepiej wyksztaceni Afgańczycy starają się dzięki stypendiom lub inwestycjom przenieść się do sąsiednich krajów albo do Turcji – mówi Thomas Ruttig z think tanku „Afghanistan Analysts Network” w Kabulu. Wielu innych usiłuje przedostać się do Iranu. Można ponownie zaobserwować całe konwoje pojazdów z uchodźcami, a wśrod nich także samochody wojskowe i policyjne.

Nasila się także migracja z Afganistanu przez Iran do Turcji. – Turecka prowincja Wan przylegająca do granicy z Iranem jest przepełniona uchodźcami z Afganistanu – mówi szef tamtejszego Stowarzyszenia Praw Człowieka IHD Mehmet Karatas w rozmowie z agencją DPA. Potwierdza on doniesienia medialne o ponad tysiącu migrantów z Afganistanu przekraczających granicę irańsko-turecką.

Thomas Ruttig twierdzi że afgańscy uchodźcy są uchodźcami wojennymi, chociaż niektórzy z nich w trakcie przesłuchania podają, że szukają dla siebie tylko „lepszego życia”, które w Afganistanie jest niemożliwe ze względu na skutki trwających od ponad 40 lat starć zbrojnych w tym kraju.

(AFP, DPA, RTR/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>