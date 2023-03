Niemcy chcą kupić od Szwajcarii nieużywane czołgi Leopard 2

Władze Niemiec chcą, aby Szwajcaria odsprzedała część czołgów koncernowi zbrojeniowemu Rheinmetall, co pozwoliłoby firmie uzupełnić braki w uzbrojeniu pancernym krajów Unii Europejskiej i NATO.

Niemcy, Polska, Portugalia, Finlandia i Szwecja należą do państw wysyłających czołgi Leopard 2 do Ukrainy, co powoduje luki w ich własnych arsenałach.

Nie trafią do Ukrainy

Rzecznik szwajcarskiego resortu obrony potwierdził w piątek agencji Reutera, że niemiecki minister obrony Boris Pistorius i minister gospodarki Robert Habeck poinformowali w liście z 23 lutego szwajcarską minister obrony Violę Amherd o prośbie w sprawie czołgów.

Jako pierwsza o sprawie napisała szwajcarska gazeta „Blick”. Niemieccy politycy zwrócili się do swojej szwajcarskiej odpowiedniczki o zgodę na sprzedaż Leopardów, z zapewnieniem, że szwajcarskie czołgi nie zostaną przekazane samej Ukrainie.

– Nie byłoby dalszego transferu czołgów bojowych do Ukrainy – powiedział Reutersowi rzecznik szwajcarskiego ministerstwa obrony (VBS).

Czas na ruch parlamentarzystów

Na mocy przepisów o neutralności i embarga Szwajcaria ma zakaz wysyłania broni bezpośrednio do Ukrainy. Szwajcarska minister obrony Viola Amherd odpowiedziała w liście z 1 marca, że ewentualna sprzedaż części szwajcarskiej floty czołgów będzie wymagać od szwajcarskiego parlamentu formalnego ogłoszenia wycofania z eksploatacji czołgów.

– W tej chwili w parlamencie toczą się dyskusje w tej sprawie – dodał rzecznik VBS. Szwajcarska armia ma obecnie w służbie 134 czołgi Leopard 2 i kolejne 96 w magazynach. Rząd nie powiedział, ile z nich Niemcy chciałyby odkupić. Ale rzecznik VSB powiedział, że szwajcarskie wojsko będzie mogło zrezygnować z ograniczonej liczby czołgów.

Ministerstwo komentuje

Zapytany o sprawę rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony nie skomentował piątkowych doniesień. Szwajcaria wcześniej blokowała prośby Niemiec, Hiszpanii i Danii o zezwolenie na reeksport do Ukrainy amunicji wyprodukowanej w Szwajcarii, którą kraje te wcześniej zakupiły.

Proukraińskie nastroje społeczne i polityczne wywierają presję na szwajcarski rząd, by zniósł zakaz eksportu broni do stref działań wojennych. Dwie parlamentarne komisje bezpieczeństwa zaleciły złagodzenie obowiązujących zasad.

Tymczasem w niższej izbie parlamentu, Radzie Narodu, taki ruch postrzegany jest sceptycznie. Na początku lutego komisja ds. polityki bezpieczeństwa zagłosowała 8 do 2 przeciwko inicjatywie parlamentarnej, która przewidywała przekazanie Niemcom do 30 z 96 nieużuwanych czołgów Panzer 87 Leopard. Przeciwnicy twierdzili, że czołgi są niezbędne i stanowią strategiczną rezerwę oraz magazyn części zamiennych dla armii szwajcarskiej.

(RTR/DPA/dra/stef)