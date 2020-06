Niemcy chcą do Polski – po papierosy, na urlop i do rodziny

O północy z piątku na sobotę, po trzech miesiącach zniesione zostaną tymczasowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej, wprowadzone po wybuchu pandemii koronawirusa. Dla regionów przygranicznych oznacza to powrót do normalności, a – jak donoszą lokalne media – wielu mieszkańców Niemiec z różnych powodów cieszy się, że znów będzie można pojechać do Polski bez ograniczeń.

Radość palaczy

Regionalna gazeta „Nordkurier” z Meklemburgii-Pomorza Przedniego przeprowadziła nawet niereprezentatywną sondę online, przepytując ponad 3650 osób, czego najbardziej im brakowało w czasie zamknięcia granicy i na co najbardziej czekają.

Zdecydowanie najliczniejsza grupa uczestników sondy (1535 osób, albo 42,1 procent) przyznała, że do Polski chcą pojechać po to, by kupić tańsze papierosy. Z kolei 803 osoby (22 procent) odpowiedziały, że chcą wybrać się do Polski na urlop, zaś 339 osób (9,3 proc.), że wreszcie odwiedzi rodzinę.

Nieco mniej uczestników sondy wybiera się za Odrę, aby zatankować (279 albo 7,7 procent odpowiedzi), po zakupy spożywcze (171 albo 4,7 procent odpowiedzi) czy też spotkać się z przyjaciółmi (127 osób albo 3,5 procent). 278 osób zaznaczyło „inne powody” wyczekiwanej podróży do Polski.

„Powrót europejskiej normalności”

Informację o planowanym ponownym otwarciu granicy polsko-niemieckiej podała w środę (10.06.2020) kancelaria premiera rządu krajowego Brandenburgii Dietmara Woidkego (SPD), który został powiadomiony o tym przez polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

– W czasie zamknięcia granicy wszyscy dostrzegli, jak ważne są otwarte granice europejskie i jak blisko są ze sobą powiązane Niemcy i Polska. Teraz możemy wrócić do europejskiej normalności między Polską a Niemcami – oświadczył Woidke, który jest także koordynatorem rządu federalnego ds. relacji z Polską.

Od 15 marca ze strony polskiej obowiązywały znaczne ograniczenia wjazdu i wymóg czternastodniowej kwarantanny po przyjeździe z zagranicy. Spowodowały nie tylko utrudnienia prywatnych kontaktów i wykonywania pracy, ale także korki w ruchu ciężarówek na granicy. Ucierpiała też gospodarka.