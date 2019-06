Niemcy: Bundestag umożliwił odbieranie obywatelstwa

Kto z niemieckich obywateli walczy za granicą lub zamierza walczyć w szeregach bojówek terrorystycznych IS, musi się liczyć z odebraniem mu paszportu. Odpowiednie zaostrzenie przepisów o obywatelstwie zatwierdził Bundestag. Regulacja ta, którą przewidywała umowa koalicyjna rządu CDU/CSU i SPD, nie obowiązuje jednak wstecz i nie dotyczy osób niepełnoletnich.

Decyzja Bundestagu kieruje się przede wszystkim przeciwko islamskim terrorystom

Zaostrzone zostały również przepisy o nadawaniu obywatelstwa. Kto na przykład żyje w poligamicznym związku, nie może zostać obywatelem Niemiec. Kto podał fałszywe dane na temat swojej tożsamości, jeszcze po dziesięciu latach od nadania mu obywatelstwa (dotychczas było to pięć lat), musi się liczyć z jego utratą.

Ustawa Zasadnicza wyznacza granice

Warunkiem pozbawienia kogoś niemieckiego paszportu jest jednak posiadanie przez niego obywatelstwa przynajmniej jeszcze jednego kraju. Niemiecka Ustawa Zasadnicza zabrania uczynienia z kogoś, wbrew jego woli, bezpaństwowcem.

Poseł CDU Michael Kuffer argumentował, że przyjęta reforma prawa o obywatelstwie zapobiegnie temu, by do Niemiec wracali z regionów walk gotowi do używania przemocy terroryści, stając się zagrożeniem dla kraju.

Opozycja skrytykowała decyzję Bundestagu. Zdaniem AfD przyjęte zmiany nie są wystarczające. FDP, Zieloni i Lewica uważają je za przesadzone. Partia Lewicy ostrzegła, że od tych nowych przepisów jest już tylko krok do odbierania obywatelstwa osobom, które naruszyły prawo lub stały się niewygodne politycznie.

dpa, afp / stas)