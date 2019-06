Niemcy: brutalne zabójstwo polityka

65-letni Walter Luebcke został znaleziony na tarasie własnego domu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mężczyzna miał ranę postrzałową głowy. Trafił do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon.

Policja ustaliła, że Luebcke, który od dziesięciu lat stał na czele prezydium rejencji Kassel w landzie Hesja, został postrzelony z bliskiej odległości, prawdopodobnie z krótkiej broni. Śledczy wykluczyli samobójstwo.

Jak na razie prokuratura nie wie albo nie informuje, jaki mógł być motyw zabójstwa. – Nie mamy jeszcze żadnych wskazówek co do sprawcy i przede wszystkim co do motywu – powiedziała szefowa Landowego Biura Kryminalnego (LKA) w Hesji Sabine Thurau.

LKA powołało specjalną komisję dochodzeniową złożoną z 20 funkcjonariuszy. Pomoc zaoferowało też Federalne Biuro Kryminalne BKA. Prokuratura w Kassel wszczęła postępowanie w sprawie podejrzenia zabójstwa.

Polityk otrzymywał pogróżki

Prokuratura nie chciała jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy morderstwo polityka można wiązać z pogróżkami, jakie otrzymywał w 2015 roku w czasie kryzysu migracyjnego w Niemczech. Reprezentujący CDU Walter Luebcke apelował wówczas o wsparcie dla uchodźców przybywających do kraju i przypominał o chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Śledczy poinformowali, że jak dotąd nie ma żadnych ustaleń, które potwierdzałby taki motyw.

Walter Luebcke przez dziesięć lat kierował prezydium rejencji Kassel – organem administracyjnym średniego szczebla pośredniczącym miedzy władzami landu Hesja a poszczególnymi gminami.

Nagła śmierć polityka wywołała poruszenie w landzie. „Był pośrednikiem, budowniczym mostów, wykonywał swoje zadania bezkonkurencyjnie” – powiedział premier landu Volker Bouffier (CDU).

(dpa/szym)