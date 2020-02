Niemcy: Brak miejsc postojowych dla TIR-ów na autostradach

W Niemczech co noc powtarza się ten sam scenariusz. 94 tys. kierowców ciężarówek staje przed nie lada wyzwaniem. Żeby odpocząć muszą znaleźć miejsce na parkingach przy autostradach. Udaje się to tylko 70 tys. pojazdów. 23,5 tys. jest zmuszone do parkowania wbrew obowiązującym przepisom. Wskazują na to najnowsze dane Federalnego Instytutu Badawczego Dróg (BASt) przy niemieckim resorcie transportu. Wynika z nich, że mimo wysiłków podjętych w ostatnich latach, liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek jest wciąż niewystarczająca. Problem dotyczy głównie Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Inteligentny system

Kierowcy samochodów ciężarowych zatrzymują się przy wyjazdach z parkingów, stwarzając poważne ryzyko zagrożenia ruchu drogowego. Tymczasem prognozy dot. dalszego wzrostu kołowego ruchu towarowego w najbliższych latach unaoczniają jeszcze bardziej pilną konieczność zapewnienia dodatkowych miejsc. Niemiecki automobilklub ADAC zaleca rozszerzenie ich ilości na istniejących już parkingach przy pomocy inteligentnego systemu parkowania. Pozwoliłby on z czasowym wyprzedzeniem informować kierowców TIR-ów o stanie obłożenia parkingów na ich trasie.

(dpa/jar)