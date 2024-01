Niemcy. Biskupi ostrzegają przed AfD

Katoliccy biskupi ze wschodnich Niemiec i Hamburga zachęcają do udziału w tegorocznych wyborach i przestrzegają przed głosowaniem na populistyczną i skrajnie prawicową partię AfD. Stanowiska ekstremistycznych partii, takich jak „III Droga”, „Ojczyzna” (to nowa nazwa partii NPD – red.) i AfD są nie do przyjęcia – napisali biskupi we wspólnym oświadczeniu opublikowanym w piątek (19.1.2023).

Volkizm i nacjonalizm

Pod apelem podpisał się arcybiskup Berlina Heiner Koch, Hamburga – Stefan Hesse, a także biskup z Magdeburga – Gerhard Feige, Erfurtu – Ulrich Neymeyr, Zgorzelca Wolfgang Ipolt oraz diecezji Drezna-Miśni Heinrich Timmerevers.

Arcybiskup Hamburga Stefan Hesse powiedział magazynowi „Der Spiegel”, że AfD jest antydemokratyczna, a jej idee są „volkistowskie i nacjonalistyczne”. Mówiąc o „reemigracji”, partii chodzi o deportację migrantów. „Między chrześcijaństwem a AfD nie ma punktów wspólnych” – powiedział hamburski duchowny.

Już w czwartek, 18 stycznia, swoje zaniepokojenie z powodu rosnącego poparcia dla prawicowych, ekstremistycznych haseł i stanowisk wyrazili protestanccy biskupi we wschodnich Niemczech.

Apelują o udział w wyborach

Jednocześnie pod hasłem „W obronie demokracji” katolicy biskupi wezwali do aktywnego udziału w wyborach. Podkreślili, że tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego, do landtagów Brandenburgii, Saksonii i Turyngii, a także wybory samorządowe „wymagają naszej odpowiedzialności”. Wiele osób – jak czytamy – nie rozumie już decyzji politycznych, są niepewni, źli i obawiają się utraty pozycji społecznej. „Nie może to doprowadzić do tego, że będą nami kierować populistyczne stwierdzenia i pozornie proste rozwiązania” – piszą biskupi.

Odnosząc się do „okropności wojen światowych i okrucieństw reżimu nazistowskiego”, podkreślają, że „poszanowanie i ochrona nienaruszalnej godności ludzkiej muszą być najwyższą zasadą przewodnią wszystkich działań państwa”.

