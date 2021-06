Niemcy: bez generalnego zalecenia, aby szczepić dzieci

Niemiecka Stała Komisja Ds. Szczepień (Stiko) nie będzie na razie zalecać szerokiego podawania dzieciom szczepionki przeciwko koronawirusowi. Poinformował o tym w telewizji ZDF przewodniczący Komisji Thomas Mertens.

Jego zdaniem nie ma jeszcze wystarczających danych na temat przebiegu zachorowań na COVID-19 u dzieci, które pozwoliłyby rozważyć wszelkie argumenty za i przeciw ogólnym szczepieniom.

Dlatego w najnowszym dokumencie Stiko, który ma zostać opublikowany w najbliższych dniach, nie należy spodziewać się generalnego zalecenia podawania szczepionki najmłodszym. Wszystko wskazuje na to, że zalecane będzie jedynie szczepienie dzieci szczególnie narażonych na ciężki przebieg COVIDU, na przykład tych z chorobami współistniejącymi.

Mertens zaznaczył, że w Niemczech będzie można szczepić dzieci, które nie są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby, jeśli życzą sobie tego rodzice. To jednak coś innego niż generalne zalecenie szczepienia wszystkich dzieci.

Szczepionka dopuszczona w UE i USA

Stała Komisja. ds. Szczepień (Stiko) to niezależne gremium opracowujące zalecenia co do szczepień w Niemczech. Jej członkowie analizują dostępne dane z całego świata i na tej podstawie wydają, lub nie, rekomendacje dla poszczególnych szczepień.

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła w ubiegłym tygodniu stosowanie preparatu firmy BioNTech/Pfizer u dzieci od dwunastego roku życia. EMA uznała, że stosowanie szczepionki w tej grupie wiekowej jest bezpieczne i bardzo skuteczne. Podobną decyzję wydały wcześniej Stany Zjednoczone, a dziś (04.06) Wielka Brytania.

Dopuszczenie szczepionki do stosowania u dzieci nie oznacza jeszcze automatycznie generalnego zalecenia do jej podawania. Władze Hiszpanii ogłosiły z kolei, że przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego będą chciały rozpocząć akcję szczepienia młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

(DPA,AFP/szym)

