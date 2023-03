Niemcy. Będzie wsparcie dla osób z Long COVID i ubocznymi skutkami poszczepiennymi

Resort zdrowia, którym kieruje Karl Lauterbach, chce zbadać długotrwałe konsekwencje Long COVID i skutki uboczne szczepionki. Polityki SPD powiedział w niedzielę wieczorem (12.3.23) w jednym z programów telewizyjnych, że osoby dotknięte tymi problemami mają zostać objęte w Niemczech lepszą opieką. Zapowiedział też, że chciałby jak najszybciej wdrożyć odpowiedni program i że trwają negocjacje budżetowe.

Tłumaczył, że chodzi również o to, by usprawnić wymianę wiedzy między ekspertami, co z kolei zwiększyłoby prawdopodobieństwo skutecznej terapii. Zdaniem Lauterbacha powinno się szybciej rozpoznawać długofalowe skutki uboczne szczepionki przeciwko COVID. Szef resortu zdrowia podkreślił jednocześnie, że poważne skutki uboczne szczepień zdarzają się bardzo rzadko i przytoczył dane Instytutu Paula Ehrlicha (PEI) i Europejskiej Agencji Leków, która zatwierdza szczepionki. Zgodnie z nimi o poważnych skutkach ubocznych szczepień można mówić w mniej niż jednym przypadku na 10 tys. szczepień.

Producenci szczepionek a odpowiedzialność

Argumentował, że ze względu na to, że obraz kliniczny choroby staje się coraz bardziej wyraźny, musi istnieć możliwość identyfikacji osób nią dotkniętych i procedura udzielenia im pomocy.

Na podstawie unijnych umów z producentami szczepionek, odpowiedzialność za szkody spowodowane przez szczepionki ponosi państwo – przypomniał polityk i lekarz. Podkreślił jednak, że byłoby „cenne”, gdyby firmy w tym uczestniczyły. – Zyski były niebotyczne, dlatego można tego oczekiwać, a nie tylko postrzegać w kategoriach dobrego gestu – powiedział niemiecki minister.

