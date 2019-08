Niemcy atrakcyjnym regionem przemysłowym. USA liderem

Pytaniem, gdzie najchętniej przedsiębiorstwa przemysłowe lokują swoje zakłady produkcyjne, zajmuje się od lat Bawarskie Zrzeszenie Gospodarcze (vbw), które regularnie prowadzi badania na ten temat.

Jak wynika z tegorocznych danych, Niemcy należą do czołówki krajów zapewniających najlepsze warunki na świecie dla inwwestycji przemysłowych. Pierwsze miejsce w rankingu zajmują Stany Zjednoczone, drugie Szwajcaria, trzecie Szwecja. Niemcy są na miejscu czwartym, a za nimi są Holandia. Dania i Australia.

Zrzeszenie poddaje ocenie jakość lokalizacji przemysłowych w 45 krajach, porównując je z także z lokalizacjami w Bawarii. Na podstawie 61 kryteriów vbw ocenia na miejscu warunki dla inwestycji przemysłowych. W rankingu wszystkich 46 lokalizacji, do których zalicza się również Bawaria, zajmuje ona drugie miejsce, a Niemcy piąte.

Jak wynika z analiz, "Bawaria przewyższa cały kraj, jeśli chodzi o łącza internetowe, wydajniejszy system logistyczny oraz dłuższą średnią życia". Za to całe Niemcy mają nieporównywalnie lepszy niż Bawaria dostęp do portów lotniczych i morskich. Do innych zalet lokalizacji przemysłowych w Niemczech zaliczane są także administracja państwowa, w tym system biurokracji, system kształcenia, młode wykwalifikowane kadry zawodowe oraz dobre warunki sprzyjające innowacji.

Krótkotrwała pomoc Trumpa

Jednak zarówno Bawaria, jak i Niemcy oraz większość analizowanych przez vbw krajów przemysłowych posiadają w przypadku lokalizacji także niedogodności związane ze zmianami kosztów. Zdaniem dyrektora vbw Bertrama Brossardta działa to mocno na niekorzyść Bawarii. - Naszą lokalizację obciążają wysokie podatki i koszty pracy - uważa ekspert. Za największych konkurentów Bawarii uchodzą nie tylko kraje przemysłowe, które prowadzą w rankingu vbw, lecz "dużym wyzwaniem" jest również gospodarka chińska. Kraj ten aktualnie zajmuje w rankingu 24 miejsce i konsekwentnie poprawia swoje notowania.

USA, które w 2018 r. zajmowały jeszcze trzecie miejsce, zyskują w br. głównie dzięki rozwojowi rynków kapitałowych, a konkretnie dzięki dobrym warunkom kredytowania. Szef vbw nie potwierdził jednak tezy, że pierwsze miejsce Stany Zjednoczone zawdzięczają przyjaznej wobec przedsiębiorczości polityce prezydenta Donalda Trumpa. Przedsiębiorstwa korzystają wprawdzie krótkoterminowo na reformie podatku dochodowego, a w ostatnich latach poprawiły się także w USA: środowisko sprzyjające innowacji oraz inwestycje w kapitał ludzki poprzez lepsze wykształcenie i kwalifikacje. - Ale to nie zasługa prezydenta USA. Wręcz przeciwnie, polityka protekcjonizmu wpływa negatywnie na kwestię otwartości rynków - tłumaczy niemiecki ekspert.

