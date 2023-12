Niemcy. Ataki na bankomaty to plaga

Rozlega się głośny huk. Eksplozje bankomatów zwykle powodują duże straty. W Niemczech to prawdziwa plaga.

Liczba wysadzonych w powietrze bankomatów w Niemczech od lat jest wysoka. Chociaż kilka landowych urzędów kryminalnych (LKA) informowało o niewielkim spadku, w innych krajach związkowych odnotowano więcej takich przypadków. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Niemiecką Agencję Prasową (DPA).

Ponad jeden wysadzony bankomat dziennie

Dane ogólnokrajowe za rok 2023 nie są jeszcze dostępne. Do tej pory zgłoszono ponad 470 ataków na bankomaty. Ponieważ śledczy w poszczególnych landach przyjmują różne daty graniczne jako podstawę ich obliczeń, nie można jeszcze powiedzieć, czy dane za rok ubiegły powtórzą się w tym roku. W roku 2022 policja w Niemczech odnotowała nowy rekord, wynoszący 496 przypadków wysadzonych w powietrze bankomatów.

Śledczy w Dolnej Saksonii mówili o znacznym spadku ataków na bankomaty w porównaniu z poprzednimi latami. Do początku grudnia miało miejsce 36 ataków na bankomaty. Dla porównania: w 2022 roku było ich łącznie 68. Na krótko przed końcem bieżacego roku, po 37 atakach w roku ubiegłym, landowy Urząd Kryminalny Bawarii odnotował 21 eksplozji bankomatów. LKA w Saksonii również odnotowała niewielki spadek liczby takich przypadków.

Oznaki spadku widać także w Nadrenii Północnej-Westfalii. Według LKA w tym landzie, na krótko przed końcem roku liczba ataków na bankomaty wyniosła 153. Jeśli tak pozostanie, będzie to oznaczało spadek o 16 procent w porównaniu z rekordowym rokiem 2022, w którym zaatakowano w nim 182 bankomaty.

Rekord w Hesji

Na północy Niemiec jednak nastąpił wzrost. W Szlezwiku-Holsztynie tamtejszy LKA odnotował nieznaczny wzrost, ale jednocześnie zwrócił uwagę na wahania w liczbie wysadzonych w powietrze bankomatów w poprzednich latach. Rzeczniczka LKA poinformowała, że do 5 grudnia w Meklemburgii-Pomorzu Przednim odnotowano 12 eksplozji bankomatów. W 2022 roku śledczy nie odnotowali ani jednej próby wysadzenia bankomatów. W 2021 roku było ich pięć.

Według LKA od przełomu roku w Badenii-Wirtembergii zniszczono co najmniej 40 bankomatów, niektóre przy użyciu brutalnej siły. Według LKA rabusie, którzy często pochodzą z Holandii, w ubiegłym roku dokonali 34 ataków. Według tamtejszych władz na krótko przed przełomem roku w Hesji doszło do 60 ataków na bankomaty, co stanowi rekord.

Wielomilionowe szkody przez eksplozje

Według Zrzeszenia Generalnego Niemieckiej Branży Ubezpieczeniowej zeszłoroczne ataki na bankomaty spowodowały szkody na kwotę 110 mln euro. Uszkodzenia urządzeń i budynków są zwykle poważniejsze niż straty powstałe w wyniku kradzieży pieniędzy. W całych Niemczech jest obecnie około 55 tysięcy bankomatów.

Ponad rok temu minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser z SPD zaprosiła fachowców z różnych dziedzin do „okrągłego stołu w sprawie eksplozji bankomatów”. W czerwcu opowiedziała się za większym wykorzystaniem w nich wkładów z kolorowym klejem. Przywołała doświadczenia z Holandii, gdzie udało się zapanować nad problemem napadów na bankomaty przez zastosowanie takiego zabezpieczenia, które uniemożliwia wykorzystanie zrabowanych banknotów.

W listopadzie policja w Osnabrueck poinformowała o kilku aresztowaniach i licznych przeszukaniach w Niemczech i Holandii. W poprzednich miesiącach doszło do kilku aresztowań podejrzanych z Holandii. Szczególnie spektakularny przypadek miał miejsce pod koniec września w Turyngii: czterech podejrzanych o wysadzenie bankomatu uciekając przed policją, wjechało swoim samochodem do rzeki w powiecie Soemmerda. Jeden z mężczyzn został wyciągnięty martwy z samochodu. Trzej pozostali podejrzani sprawcy zostali ujęci.

(DPA/jak)

