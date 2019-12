Niemcy: amerykańskie przedsiębiorstwa ograniczają inwestycje

Jak wynika z przedstawionej w poniedziałek ankiety przeprowadzonej latem dla agencji doradczej KPMG, zaledwie tylko jedna czwarta przedsiębiorstw amerykańskich jest gotowa w nadchodzących trzech latach zainwestować w Niemczech 10 lub więcej milionów euro. Jednocześnie, obroty 50 największych firm z USA w RFN wzrosły w ubiegłych latach o 5,5 proc. do 177 mld euro. Bezsprzecznym liderem jest producent samochodów Ford z obrotami na poziomie 21,1 mld euro, tuż za nim plasuje się internetowy gigant Amazon z 16,9 mld. Na trzecim miejscu znalazł się koncern naftowy Esso, który wygospodarował w 2018 r. 9,4 mld euro.

Inwestycyjne utrudnienia

24 ze 100 przepytanych firm amerykańskich w Niemczech zamierza w najbliższych trzech latach zainwestować co najmniej 10 mln euro. W 2017 r. zainteresowana tym była jeszcze połowa z nich. Wzrosła też do 13 proc. liczba przedsiębiorstw, które w ogóle nie chcą inwestować. Jak wyjaśnia agencja doradcza KPMG, "aby Niemcy pozostały atrakcyjne dla najważniejszych inwestorów, musiałoby dojść do uproszczenia skomplikowanego systemu podatkowego oraz obniżenia stawki opodatkowania". Poza tym "należałoby silniej wspierać osiedlanie się nowych firm oraz podwyższanie kapitału, szczególnie w sektorze sztucznej inteligencji".

77 proc. ankietowanych firm pozytywnie oceniło sytuację gospodarczą, tj. o pięć punktów procentowych więcej niż w 2017 r. Jednocześnie sygnalizowały liczne utrudnienia inwestycyjne w Niemczech. Zaliczają się do nich m.in. wysokie koszty pracownicze, "niedostępność wykształconej siły roboczej" oraz zbyt małe nakłady gospodarcze na cyfryzację i zdolne do rozbudowy inwestycje. Rząd Niemiec musi inwestować w "rozbudowę sieci telefonii komórkowej i energetycznej oraz w sieci transportu".

W opinii Franka Riemenspergera, wiceprezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Niemczech (AmCham) "niemiecki wzrost gospodarczy, podobnie jak w całej Europie, wyraźnie zwolnił" i przedsiębiorstwa z USA dobitnie to odczuwają. - Aktualnie brakuje im bodźców, które zapewnia polityka w USA - wskazał Frank Riemensperger.

afp/jar