Niemcy: 20 milionów emerytów dostanie wyższe świadczenia

Emeryci w Niemczech dostaną więcej pieniędzy. Podczas wtorkowego posiedzenia rządu w Berlinie zdecydowano o podniesieniu emerytur od 1 lipca bieżącego roku. Minister pracy Hubertus Heil (SPD) powiedział, że to zasługa dobrej sytuacji na rynku pracy i związanych z tym podwyżek wynagrodzeń.

W zachodnich Niemczech podwyżka emerytur wyniesie 3,18 procent i obejmie 17 milionów świadczeniobiorców. We wschodnich landach, które tworzyły w przeszłości NRD podwyżka wyniesie 3,91 procent i obejmie niecałe cztery miliony obywateli. Będzie to kosztować ok. 11 miliardów euro rocznie.

Emerytury nadal nierówne

Blisko 30 lat po zjednoczeniu Niemiec wciąż występują różnice w poziomie emerytur na wschodzie i zachodzie kraju. Wliczając lipcową podwyżkę świadczeń na wschodzie wyniosą 96,5 procent wartości świadczeń zachodnich. Obecnie to 95,8 procent. Całkowite zrównanie emerytur ma nastąpić do roku 2025.

Poziom corocznej waloryzacji niemieckich emerytur uzależniony jest od wzrostu średnich wynagrodzeń brutto. Pod uwagę brana jest także relacja liczby płatników składek emerytalnych do liczby odbiorców świadczeń. Jeżeli liczba odbiorców rośnie szybciej niż płatników, wzrost emerytur jest mniejszy.

szym (epd/afp)