Niemcy: 2 proc. PKB na obronność to wciąż odległy cel

Wniosek z badania: cel 2 proc. PKB na obronność przesuwa się w odległą przyszłość, a zamówienia, (nawet te niezbędne) nie posuwają się naprzód.

Jako przyczyny tego stanu rzeczy Instytut Gospodarki Niemieckiej (IW) podał duży wzrost cen, opóźnienia w realizacji zamówień na uzbrojenie oraz niedofinansowanie Bundeswehry w planach budżetowych rządu. Dopiero w latach 2024 i 2025, z uwzględnieniem specjalnego funduszu dla Bundeswehry, można oczekiwać spełnienia tego celu. Ale już w 2026 roku IW spodziewa się luki w wysokości 9,7 mld euro, która w kolejnych latach będzie się powiększać.

Miliardowa luka

W odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę kanclerz Olaf Scholz obiecał zwiększenie wydatków na obronność do dwóch procent niemieckiego PKB. Zdaniem analityków z IW, aby osiągnąć ten cel regularny budżet obronny musiałby być zwiększany o co najmniej pięć procent rocznie bez dodawania do niego środków specjalnych.

Według IW przyczyną rosnących potrzeb finansowych jest z jednej strony to, że produkt krajowy brutto w najbliższych latach prawdopodobnie nieznacznie wzrośnie wskutek inflacji. Wzrosną jednak także koszty zakupu uzbrojenia i innego sprzętu, a także koszty utrzymania personelu. Instytut Gospodarki Niemieckiej zakłada roczny wzrost kosztów osobowych o pięć procent, w oparciu o przewidywane rozliczenia płacowe w sektorze publicznym.

IW zwraca uwagę, że w 2023 roku, pomimo planowanych wydatków ze specjalnego funduszu dla Bundeswehry w wysokości 8,5 mld euro, nadal będzie brakowało około 18,9 mld euro do normalnego budżetu w wysokości ok. 50 mld euro, koniecznych do osiągnięcia granicy dwóch procent.

Na rok 2027, na podstawie planów finansowych rządu w Berlinie, zakłada się nawet lukę w wysokości 39 mld euro.

„Silna determinacja”

Rzecznik prasowy rządu powiedział w Berlinie, że szacunki zawarte w rządowym średnioterminowym planowaniu finansowym dla budżetu obronnego są „w dużym stopniu konserwatywne”. Zwrócił uwagę, że w poprzednich latach na Bundeswehrę zawsze przeznaczano więcej środków niż było to przewidziane wcześniej w planie finansowym.

– Rząd Niemiec i kanclerz Olaf Scholz są silnie zdeterminowani, aby najpierw jak najbardziej zbliżyć się do granicy dwóch procent, a następnie osiągnąć ten cel w dalszym okresie legislacyjnym – kontynuował Steffen Hebestreit. Później powinno to już „nastąpić na stałe”.

Rzecznik rządu ponownie uzasadnił, że cel NATO, w postaci przeznaczenia 2 procent PKB jego krajów członkowskich na obronność, nie będzie na razie w Niemczech realizowany wskutek zachowania niezbędnego czasu realizacji wcześniejszych zamówień. Ponadto niemiecki przemysł zbrojeniowy pracuje obecnie na pełnych obrotach ze względu na liczne zamówienia z różnych stron. Prowadzi to do wyższych cen, ale także do wydłużenia czasu dostaw.

