Niemcy łagodzą kontrole graniczne i znoszą wymóg kwarantanny

Tymczasowe kontrole na granicach Niemiec z Austrią, Szwajcarią i Francją, wprowadzone w marcu na początku pandemii koronawirusa, zostaną przedłużone do 15 czerwca, ale mają być łagodniejsze – zapowiedział w środę (13.05.2020) niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer. – Chcemy, by od połowy czerwca przywrócona została swoboda podróżowania i będziemy do tego dążyć – podkreślił zastrzegając, że zależeć to będzie od pozytywnego rozwoju sytuacji epidemicznej.

Seehofer ogłosił także, że już w najbliższą sobotę (16 maja) znikną kontrole na granicy RFN z Luksemburgiem. Niemcy są też gotowe zrezygnować z restrykcji na granicy z Danią, ale zależy to od wyników konsultacji duńskich władz z pozostałymi krajami nordyckimi.

Tylko wyrywkowe kontrole

Tam, gdzie obostrzenia na granicach pozostaną, mają zostać wprowadzone ułatwienia. Od soboty na granicach z Austrią, Szwajcarią i Francją czynne będą wszystkie przejścia graniczne, aby usprawnić ruch i zlikwidować kolejki. Według Seehofera kontrole mają być już tylko wyrywkowe, a nie systematyczne i – w porozumieniu z władzami sąsiednich krajów – rozszerzone mogą zostać grupy osób, których restrykcje graniczne nie obejmują. Do tej pory przez granice przepuszczane są jedynie ruch towarowy, pracownicy transgraniczni oraz inne osoby, które mają „istotny powód”, by wjechać do Niemiec (np. jadące tranzytem do kraju ojczystego).

Restrykcje znów zostaną zaostrzone, jeżeli liczba nowych przypadków koronawirusa w regionach sąsiadujących z Niemcami mocno wzrośnie – do ponad 50 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia.

Już od soboty zniesiony może zostać wprowadzony przed Wielkanocą wymóg odbycia 14-dniowej kwarantanny dla osób powracających albo przyjeżdżających do Niemiec po dłuższym pobycie w innych państwach UE. Takie jest zalecenie szefa MSW, ale decyzje w tej sprawie podejmą władze niemieckich krajów związkowych. Kwarantanna nadal będzie jednak obowiązywać osoby powracające z państw trzecich.

Rozmowy z Polską o złagodzeniu restrykcji

Przywrócone w połowie marca przez Niemcy tymczasowe kontrole nie objęły granic z Polską, Czechami, Belgią i Holandią. Polska wprowadziła restrykcje po swojej stronie granicy, które oprócz kontroli i zakazu wjazdu cudzoziemców, obejmują też obowiązkową dwutygodniową kwarantannę dla powracających z zagranicy. Czasowe rozszerzenie wymogu kwarantanny na pracowników przygranicznych wywołało protesty lokalnych mieszkańców i spotkało się z krytyką niemieckich polityków. Na początku maja złagodzono wprawdzie wymóg kwarantanny dla osób dojeżdżających do pracy, ale nie objęło to pracowników służby zdrowia.

Seehofer zapowiedział rozmowy z Polską i Czechami na temat możliwości złagodzenia obowiązku kwarantanny.

– Będziemy rozmawiać z tymi krajami i apelować, by ze swej strony działały w duchu europejskim i podjęły równorzędne decyzje w sprawie kwarantanny. Sytuacja epidemiczna to uzasadnia – mówił Seehofer.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej granice UE z krajami trzecimi mają pozostać zamknięte do 15 czerwca.