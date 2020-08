Nielegalne wyścigi na niemieckich drogach. Zastraszające liczby

Na niemieckich drogach rośnie liczba piratów drogowych i rajdowców. Od czasu, gdy w 2017 r. rząd federalny uznał gnanie po drogach za przestępstwo, liczba przypadków wzrosła dramatycznie w wielu krajach związkowych - wynika z badań przeprowadzonych w 16 landach. W 2019 r. policja w dziewięciu krajach związkowych odnotowała około 1900 spraw, czyli około 700 więcej niż rok wcześniej. Oprócz nielegalnych wyścigów, dochodziło do piractwa drogowego oraz przypadków uciekania z dużą prędkością przed policją.

W 2019 r. wiodąca była Nadrenia Północna-Westfalia z 659 przypadkami. Co wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę to, że NRW licząca 18 milionów mieszkańców, jest najbardziej zaludnionym krajem związkowym o największej liczbie samochodów. Na drugim miejscu był Berlin z 3,8 mln mieszkańców i 390 przypadkami, przed Bawarią (294) i Badenią-Wirtembergią (252).

Zjawisko jeżdżenia dużą prędkością ma wiele aspektów. W przeszłości organizowano nielegalne wyścigi, często zaplanowane z dużym wyprzedzeniem i z udziałem międzynarodowych uczestników. „Tego rodzaju nielegalnych wyścigów samochodowych nie stwierdzono już od kilku lat”, mówi rzecznik bawarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Monachium. Z drugiej strony, często dochodzi do krótkotrwałych wyścigów lub spontanicznych potyczek. „Może to być też jeden człowiek, jadący na czas, że tak powiem”- dodał rzecznik.

W Saksonii-Anhalt w 2019 r. zdecydowana większość z 53 przypadków przekroczenia prędkości dotyczyła ucieczki przed policją. Politycy i policja w regionach, gdzie często dochodzi do przekroczenia prędkości są zaniepokojeni, podobnie jak eksperci ds. bezpieczeństwa drogowego. „Wypadki z udziałem osób przekraczających dozwoloną prędkość często kończą się śmiercią i często wynikają również z obojętności wobec bezpieczeństwa innych osób”, mówi badacz bezpieczeństwa ruchu drogowego Jörg Kubitzki z Centrum Technologii Allianz w Ismaning, w pobliżu stolicy Bawarii.

„Większość zmotoryzowanych zachowuje się rozsądnie, jednak coraz większa liczba ludzi cierpi z powodu spadku morale w ruchu drogowym, co wyraża się również w całym szeregu innych niebezpieczeństw na drogach”. Jak podaje Jörg Kubitzki, chodzi o korzystanie z tzw. korytarza życia, korzystanie z pasa skrętu do jazdy na wprost, czy wymuszanie w celu szybszego wyprzedzania.

Tuningowane samochody

Dane dotyczące piratów drogowych trudno w pełni porównać we wszystkich krajach związkowych, ponieważ istnieją różnice w rejestrach. Cztery kraje związkowe: Hamburg, Dolna Saksonia, Turyngia i Kraj Saary w ogóle nie prowadzą takich statystyk. Trzy kraje związkowe: Nadrenia-Palatynat, Hesja i Meklemburgia-Pomorze Przednie pozostawiły to pytanie bez odpowiedzi. Jednak ministerstwa spraw wewnętrznych kilku krajów związkowych zwracają uwagę, że jest to przestępstwo stosunkowo niedawne, co mogłoby częściowo wyjaśnić gwałtowny wzrost liczby spraw.

Ponadto w kryminologii istnieje dobrze znane zjawisko statystyczne. Jeżeli policja silniej interweniuje przeciwko niektórym przestępstwom, skutkiem może być początkowo widoczny wzrost przestępczości. Liczba przypadków wzrasta, ponieważ coraz więcej z nich staje się przedmiotem dochodzenia.

Rządy kilku krajów związkowych podejmują aktywne działania przeciwko kierowcom przekraczającym prędkość, a kary mają na celu dotkliwe uderzenie w miłośników samochodów ze skłonnościami do najwyższych prędkości: „Piraci drogowi często definiują się poprzez swoje zoptymalizowane pod kątem osiągów pojazdy” - wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii. „Dlatego też policja w tym landzie pod pewnymi warunkami prawnymi zajmuje lub konfiskuje pojazdy”, powiedziała rzeczniczka. Inną możliwością jest zatrzymanie prawa jazdy.

Jak powiedział rzecznik bawarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Monachium, ustaliło ono jednolite standardy walki ze zjawiskiem piractwa drogowego. „Zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy presją kontroli, poziomem sankcji i zmianami zachowań zostały naukowo udowodnione”- podsumował rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Badenii-Wirtembergii w Stuttgarcie.

Tam, gdzie istnieje ściślejsza kontrola i surowsze kary, spada ostatecznie liczba osób przekraczających dozwoloną prędkość.

(DPA/jar)

