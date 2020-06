Neonazistowskie ugrupowanie „Nordadler“ zakazane

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) wydał zakaz działalności organizacji neonazistowskiej „Nordadler” („Północny orzeł”).

Szerzenie nienawiści

„Charakterystyczne dla ugrupowania jest przede wszystkim ideowe pokrewieństwo z narodowym socjalizmem” – wyjaśniło ministerstwo. – Związki i ugrupowania, które szerzą nienawiść i tęsknią do odtworzenia narodowosocjalistycznego państwa, są zabronione – powiedział Seehofer. We wtorek (23.06.) rano w Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii, Brandenburgii i Dolnej Saksonii służby rozpoczęły kontrole w mieszkaniach liderów organizacji. Działa ona głównie w internecie. „Na prawicowy ekstremizm i antysemityzm także w internecie nie ma miejsca” – czytamy w oświadczeniu MSW.

Neonaziści w Bawarii, październik 2019

Podczas kontroli zarekwirowano komputery, laptopy i telefony komórkowe – wynika z informacji MSW. Poza tym znaleziono „literaturę nazistowską, flagi wojenne z czasów Trzeciej Rzeszy i stalowe hełmy”. Nie doszło do aresztowań, a „osoby przeszukiwane okazały się gotowe do współpracy”.

Antysemityzm i kult Hitlera

MSW ocenia, że „Nordadler” hołduje nazistowskiej ideologii i funkcjonuje także pod innymi nazwami, jak „Narodowa Rewolucja”, „Narodowa Młodzież”, „Narodowa Wspólnota” czy „Narodowe Odrodzenie”.

Organizacja istnieje co najmniej od 2017 roku. Z powodu podejrzeń o tworzenie komórki terrorystycznej znalazła się pod obserwacją prokuratury. W kwietniu 2018 roku doszło do przeszukań mieszkań jej członków w wielu miastach północnych Niemiec. Jej członkowie używają nazistowskiego języka i symboli, panuje tam też kult Adolfa Hitlera.

Demonstracja po zamachu w Halle. Berlin, 13.10.2019

„Nordadler” planuje stworzenie wiejskiego osiedla dla osób o pokrewnych poglądach. MSW zarzuca organizacji antysemityzm. Jej przywódca wyrażał wsparcie dla zamachu na synagogę w Halle, używając do tego platformy Messenger. W październiku 28-latek próbował wtargnąć do synagogi w Halle, a gdy mu się to nie udało, zabił na ulicy i w pobliskim barze dwie osoby. W lipcu stanie przed sądem.

MSW informuje, że po raz dwudziesty wydało zakaz działalności organizacji skrajnej prawicy. W tym roku jest to trzeci zakaz. W styczniu dotyczył on organizacji „Combat 18”, a w marcu związku zrzeszającego tak zwanych „obywateli Rzeszy”.

(epd / sier)