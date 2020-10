Nawalny: Były kanclerz Schroeder to popychadło Putina

Przebywający w Berlinie krytyk Kremla Aleksiej Nawalny, który przeżył próbę otrucia nowiczokiem, udzielił kolejnego wywiadu niemieckim mediom. W rozmowie z wysokonakładowym dziennikiem „Bild” mówi nie tylko o swoim powrocie do zdrowia i planach, ale też ostro krytykuje byłego socjaldemokratycznego kanclerz Niemiec Gerharda Schroedera, który od zakończenia kariery politycznej pracuje dla rosyjskiego przemysłu energetycznego. Schroeder powiedział niedawno, że nie wyjaśniono jak na razie sprawy otrucia Nawalnego, a wszelkie działania oparte są na spekulacjach, bo brakuje niepodważalnych faktów.

„Gerhard Schroeder jest opłacany przez Putina. Ale jeśli teraz próbuje kłamać o tej próbie otrucia, to jest to wielkim rozczarowaniem. Bycie lobbystą Putina to jedno. Ale teraz próbuje on bronić morderców” – powiedział Nawalny „Bildowi”.

Pieniądze od Putina

„Bardzo trudno mi to zrozumieć. To przecież jednak były kanclerz najpotężniejszego kraju w Europie. Teraz Schroeder jest popychadłem Putina, który chroni morderców” – dodał.

Nawalny nie ma wątpliwości, że oprócz oficjalnego wynagrodzenia, Schroeder dostaje od rosyjskiego prezydenta dodatkowe, nieoficjalne pieniądze. „To moja osobista opinia jako adwokata, który przez wiele lat badał działania Rosnieftu i Gazpromu” – powiedział.

Rosyjska kariera Schroedera

Zdaniem Nawalnego Schroeder i jemu podobni nie powinni uważać się za „przyjaciół Rosji”, bo biorą udział w „okradaniu rosyjskiego społeczeństwa”.

Gerhard Schroeder jeszcze jako kanclerz Niemiec (w latach 1998-2005) utrzymywał przyjazne relacje z rosyjskim prezydentem. Do historii przeszły jego słowa o Putinie jako „kryształowym demokracie”. Po odejściu z polityki Schroeder znalazł zatrudnienie w rosyjskim przemyśle energetycznym.

Obok stanowiska szefa rady dyrektorów w spółce Nord Stream 2, pełni także funkcję szefa rady dyrektorów państwowego rosyjskiego koncernu energetycznego Rosnieft i jest szefem rady nadzorczej już istniejącego gazociągu Nord Stream 1.