Naukowcy: trzecia dawka dla seniorów i osób mniej odpornych

– Musimy już teraz planować trzecią fazę akcji szczepień – powiedział agencji dpa Leif Erik Sander, immunolog z berlińskiej kliniki Charité.

Przewidywany wzrost infekcji

– Zakładam, że zaobserwujemy słabnącą odpowiedź immunologiczną u osób starszych, które otrzymały pierwsze i drugie szczepienie na początku tego roku. Z kolei jeszcze nie ma takiej potrzeby w przypadku osób młodszych oraz zdrowych – podkreślił ekspert.

Leif Erik Sander nie wykluczył, że bez trzeciej dawki szczepionki w sezonie jesienno-zimowym może się zwiększyć liczba infekcji na przykład w domach opieki oraz domach seniora, „jak na zasadzie efektu jojo”.

Taki „dopalacz” powinien być oferowany nie tylko osobom w podeszłym wieku, ale także tym z osłabionym układem odpornościowym, mniej więcej w czasie szczepienia przeciw grypie w październiku.

Thomas Mertens, przewodniczący niemieckiej Stałej Komisj ds. Szczepień (Stiko)

Zdefiniować grupy na nowo

Thomas Mertens, przewodniczący niemieckiej Stałej Komisj ds. Szczepień (Stiko), w zasadzie widzi sytuację podobnie. Formułuje to jednak ostrożniej: „Dane dotyczące tego, kto kiedy powinien zostać szczepiony na nowo, nie są jeszcze do końca pewne”. – Oczekujemy, że do sierpnia będziemy wiedzieć więcej na temat długości odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu – dodał ekspert.

Jak zaznaczył, po potwierdzeniu braku ochrony immunologicznej w niektórych grupach populacji zostanie zalecone stosunkowo szybkie ponowne szczepienie.

– Najpierw jednak musimy bardzo dokładnie zdefiniować osłabione immunologicznie grupy najwyższego ryzyka. Obowiązywałaby przy tym ta sama zasada, jak przy ustalaniu priorytetów szczepień w grudniu ubiegłego roku.

Obejrzyj wideo 02:28 Udostępnij Niemcy. Test-lizak ma pomóc w walce z koronawirusem Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3vAHl Niemcy. Test-lizak ma pomóc w walce z koronawirusem

– Myślę, że oprócz pierwszego i drugiego szczepienia jesienią będą rezerwy szczepionek – dodał Leif Erik Sander, immunolog z berlińskiej kliniki Charité. – Dawki odświeżające byłyby wówczas podawane równolegle z domykaniem fazy pierwszych i drugich szczepień.

Ogólnokrajowa akcja szczepień rozpoczęła się 27 grudnia 2020 roku od szczepień w domach opieki oraz seniora. W Saksonii-Anhalt pierwsze szczepienie podano już dzień wcześniej.

(DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>