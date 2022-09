Naukowcy ostrzegają: pożary lasów w Europie powodem rekordowych emisji

Naukowcy z Copernicus Atmosphere Monitoring Service zbadali okres od czerwca do sierpnia tego roku i ustalili, że wyemitowana do atmosfery ilość CO2 jest największa od 15 lat. Zgodnie z ich ustaleniami od początku tego roku spłonęło ponad 750 tys. hektarów ziemi, czyli niemal trzy razy tyle ile zazwyczaj. Jedynie od początku czerwca do początku września spłonęło ponad 508 tys. hektarów.

W wielu miejscach Europy latem płonęły lasy. Według naukowców pożary w zachodniej części Rosji spowodowały emisję dwutlenku węgla w postaci gazów, cząstek lub materiału organicznego na poziomie, który został ostatnio odnotowany podczas dużych pożarów torfu w 2010 roku.

Pożary lasów. Oto jak powstają

W regionie Amazonii również odnotowano wyjątkowo dużo pożarów. Brazylijski instytut badawczy zarejestrował w sierpniu ponad 31,5 tys. pożarów lasów, co jest najgorszym wynikiem dla tego miesiąca od 2010 roku. W pierwszych dniach września liczba pożarów w całej Amazonii wzrosła.

Cieplej o 5 stopni Celsjusza?

Z kolei inna grupa naukowców z Instytutu Maxa Plancka (MPI) spodziewa się ocieplenia klimatu nawet o pięć stopni Celsjusza we wschodniej części obszaru Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie. Tamtejsze kraje zostały uznane za „klimatyczne hotspoty”. Obszar ten będzie się ocieplać prawie dwa razy szybciej niż wynosi średnia globalna i szybciej niż zamieszkane części naszej planety. Według prognoz naukowców wzrost temperatury będzie najsilniejszy latem i będą mu towarzyszyć niespotykane dotąd fale upałów. Opady deszczu, jak zakładają, będą tak niskie, że zagrożone będzie bezpieczeństwo wód ale i żywności. Ponadto ostrzegają, że znacznie wzrosną nasilenie i czas trwania fal upałów, suszy, burz pyłowych i ulewnego deszczu, który może wywołać powodzie. Ludzie żyjący w tych krajach staną według naukowców z MPI przed poważnymi wyzwaniami zdrowotnymi.

(KNA, AFP/ gwo)

