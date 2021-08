Naukowcy ostrzegają: Grenlandia topnieje

Od minionej środy (28.07.2021) codziennie topi się około ośmiu mld ton lądolodu. Poinformowała o tym strona internetowa Polar Portal, zajmująca się monitorowaniem klimatu Arktyki.

Dwa razy wyższa średnia temperatura letnia

Osiem mld ton dziennie to dwa razy więcej niż wynosi średnia wartość topnienia grenlandzkiego lądolodu w lecie. Jak z kolei informuje duńska służba meteorologiczna DMI, na północy Grenlandii obecnie panują temperatury przekraczające w ciągu dnia 20 stopni Celsjusza. Jest to ponad dwa razy więcej od średniej temperatury w lecie w tym regionie.

Na niewielkim lotnisku Nerlerit Inaat w północno-wschodniej części Grenlandii w miniony czwartek zanotowano temperaturę 23,4 stopnia Celsjusza. Było to najwyższe wskazanie w tym regionie od czasu prowadzenia takich pomiarów. Tego dnia stopniało tyle lądolodu grenlandzkiego, że powstała z niego woda mogłaby zalać cały stan Floryda w USA na głebokość pięciu centymetrów, podkreślają duńscy naukowcy.

W lecie 2019 roku odnotowano na Grenlandii rekordowy wynik w topnieniu lądolodu. W tym roku nie został on jeszcze powtórzony, ale obszar topnienia tamtejszego lądolodu jest znacznie większy - czytamy na stronie Polar Portal.

Olaf Otto Becker. Fotograf topniejących gór lodowych

Temperatury w Arktyce rosną najszybciej

Grenlandzki lądolód jest drugą co do wielkości pokrywa lodową na Ziemi, po lądolodzie Antarktydy. Obejmuje obszar prawie 1,8 mln kilometrów kwadratowych i budzi niepokój naukowców, ponieważ wzrost temperatury w Arktyce przebiega w tempie trzykrotnie szybszym niż w innych regionach świata. Topnienie lądolodu grenlandzkiego zaczęło się w roku 1990 i ulega stałemu przyspieszeniu od roku 2000. W latach ubiegłych utracił on prawie cztery razy więcej swojej masy niż przed rokiem 2000.

Z opublikowanej w styczniu tego roku europejskiej analizy wynika, że - jeżeli topnienie lądolodu grenlandzkiego będzie przebiegać w obecnym tempie - poziom mórz do roku 2100 podniesie się o 18 centymeterów, czyli o 60 procent szybciej niż do tej pory zakładano. Gdyby ten lądolód stopił się całkowicie, poziom mórz podniósłby się o sześć do siedmiu metrów.

Dzięki stosunkowo chłodnemu początkowi tegorocznego lata na Grenlandii, z opadami śniegu i deszczu, utrata jego pokrywy lodowej mieści się na poziomie historycznej średniej - informuje strona Polar Portal. Topnienie lądolodu grenlandzkiego trwa od czerwca do początku września.

