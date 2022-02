NATO uruchamia plany obronne dla wschodniej flanki

Stoltenberg potwierdził, że Rosja zaatakowała Ukrainę "z różnych kierunków" i atakuje infrastrukturę wojskową oraz aglomeracje miejskie. – Rosja rozpoczęła brutalną wojnę. To akt agresji wobec pokojowo nastawionego kraju. Pokój w Europie został zniszczony – oświadczył Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli.

Sekretarz generalny NATO podkreślił, że ewentualny atak na pojedynczego członka NATO będzie traktowany jak atak na wszystkich. Dlatego uruchomiony został plan obronny dla wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu.

Oznacza to, że głównodowodzący siłami NATO otrzyma daleko idące uprawnienia, np. do rozmieszczania wojsk. Ten etap nie jest jednak jeszcze równoznaczny z mobilizacją. Wymaga to kilku etapów aktywacji. W wydanym komunikacie kwatery głównej NATO mowa jest o działaniach "prewencyjnych, proporcjonalnych i nieeskalacyjnych".

Stoltenberg poinformował, że szefowie państw i rządów krajów NATO spotkają się na specjalnej sesji w piątek. Konsultacje mają się odbyć za pośrednictwem wideokonferencji. Również kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnił w wystąpieniu przed prasą, że Niemcy gotowi są do dotrzymania wszystkich zobowiązań sojuszniczych m. in. wobec Polski i państw bałtyckich.

Przygotowania w toku

Głównodowodzący siłami NATO w Europie już w ubiegłym tygodniu drastycznie skrócił czas gotowości kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy Sojuszu w związku z napięciami w stosunkach z Rosją. Według informacji agencji DPA z kręgów NATO, siły szybkiego reagowania NRF muszą być teraz zdolne do rozmieszczenia w ciągu zaledwie 7 zamiast 30 dni. W przypadku innych jednostek obowiązuje tzw. okres podwyższonej gotowości ("notice-to-move"), który wynosi 30 zamiast 45 dni.

Już kilka tygodni temu Głównodowodzący NATO podwyższył stopień gotowości oddziałów szybkiego reagowania VJFT, czyli tzw. szpicy NATO. Żołnierze tych oddziałów muszą być obecnie gotowi do wysłania w rejon kryzysu w ciągu maksymalnie pięciu dni.

Stoltenberg zapewnił, że NATO będzie wysyłać swoje oddziały na wschodnią flankę w ciągu najbliższych dni i tygodni.

(DPA, RTR/jak)

